Seit mehreren Jahren begrüßt Falmec regelmäßig fünf bis zehn Kundenteams zu mehrtägigen Schulungen in Adelsdorf. Im Mittelpunkt stehen Produktneuheiten, technische Details und Anwendungsmöglichkeiten ebenso wie der persönliche Austausch. Der neue, rund 170 Quadratmeter große Showroom in Löhne bietet zusätzliche Möglichkeiten, die Produktvielfalt und unterschiedlichen Lösungen anschaulich und praxisnah zu vermitteln. Seine zentrale Lage sorgt zudem für kürzere Anfahrtswege, insbesondere für Handelspartner aus Nord- und Westdeutschland.

Know-how aus erster Hand

„Unsere Schulungen sind seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil der Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern. Mit Löhne können wir dieses erfolgreiche Konzept erweitern und noch mehr Partnern zugänglich machen. Wir möchten den neuen Standort künftig verstärkt für den Wissenstransfer und den persönlichen Austausch nutzen“ , sagt Ahmet Haskic, Geschäftsleiter von Falmec Deutschland.

Mit dem neuen Standort unterstreicht Falmec sein Engagement für den Fachhandel. Die Schulungen in Löhne sollen das bestehende Angebot in Adelsdorf künftig ergänzen und den Handelspartnern weitere Möglichkeiten bieten, Produkte, Technik und Design aus erster Hand kennenzulernen.

Nach einer intersiven Schulung darf der gemütliche Teil nicht zu kurz kommen

Weitere Informationen finden Sie unter www.falmec.de

Quelle: Falmec