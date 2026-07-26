Neuer Geschäftsführer bei Toyota Austria

Mit 1. September 2026 übernimmt Mesut Aslan (55) die Geschäftsführung der Toyota Austria GmbH und verantwortet damit die Marken Toyota und Lexus in Österreich. Er folgt damit Cedric Borremanns (50), der als Bereichsleiter zu Toyota Motor Europe zurückkehren wird.

Der studierte Wirtschaftswissenschafter Mesut Aslan kehrt nach drei Jahren zu Toyota Austria zurück. Von 2020 bis 2023 war Aslan Leiter der Marketingkommunikation, Produktmarketing, Sales Planing und Homologation. Aslan hat langjährige Automobilerfahrung bei verschiedenen Automobilmarken (u.a. bei Mitsubishi und Honda) in Europa. Seit 2006 war er bei Toyota Motor Europe in Brüssel für Lexus in den Bereichen Produktmarketing, Händlernetz, Gebrauchtwagen und Vertrieb tätig. Von 2023 an war Aslan als Toyota Country Manager für die Türkei, Israel und die Ukraine verantwortlich.

„Ich freue mich sehr, nach Österreich zurückzukehren und gemeinsam mit dem engagierten Team sowie unseren Handelspartnern die Zukunft von Toyota und Lexus aktiv mitzugestalten. Österreich ist für mich ein vertrauter Markt mit großem Potenzial. Ich möchte an die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre anknüpfen und die starke Position unserer Marken nachhaltig weiter ausbauen“, sagt Mesut Aslan.

Cedric Borremans kehrt als ausgewiesener Vertriebsplanungs- und Marketingexperte zu Toyota Motor Europe zurück und wird als Bereichsleiter im Vertrieb und Marketing tätig sein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.toyota.at

Quelle: TOYOTA