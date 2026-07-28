Neuer Geschäftsführer beim BHB – Übergabe zum Jahreswechsel

Der BHB (Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V.) stellt die Weichen für die Zukunft: Zum 1.9.2026 übernimmt Christian Haeser die Position eines Geschäftsführers beim BHB. Mit ihm gewinnt der Verband einen erfahrenen Manager, der seit über 20 Jahren in Verbänden wirkt und über eine umfassende Expertise in den Bereichen Home & Living Handel, Europa, Recht, Möbel und Baustoffe verfügt.

Strukturierter Führungswechsel mit viermonatiger Überlappungsphase

Diese Planung unterstreicht die Vorausschau und Verlässlichkeit, die den BHB auszeichnet. Mit dem bewusst gewählten Übergangszeitraum von September bis Dezember 2026 setzt der BHB auf einen nahtlosen Staffelwechsel. Beide Geschäftsführer werden in dieser Phase eng zusammenarbeiten um laufende Projekte, strategische Initiativen und Mitgliederbeziehungen mit der gewohnten Professionalität zu übergeben.

Dr. Peter Wüst hat den Verband über viele Jahre hinweg maßgeblich geprägt und zu einem der führenden Handels- und Branchenverbände Deutschlands entwickelt. Er wird zum 1. Januar 2027 mit 66 Jahren in den Ruhestand eintreten. Mit seinem Engagement, seiner operativen Handelsnähe und seiner strategischen Weitsicht hat er die Entwicklung des BHB nachhaltig gestaltet und wichtige Impulse für die DIY- und Baumarktbranche gesetzt.

„Wir freuen uns sehr, mit Herrn Haeser eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit für den BHB gewonnen zu haben. Gleichzeitig danken wir Dr. Peter Wüst bereits heute für seine herausragenden Verdienste und seinen persönlichen Einsatz für den BHB. Seine Arbeit bildet das Fundament, auf dem wir gemeinsam weiter bauen werden.“, erklärt Peter Abraham, Sprecher des BHB-Vorstands.

„Der BHB ist ein gut aufgestellter Verband mit einer engagierten Mitgliedschaft und einer Branche, die wirtschaftlich wie politisch vor anspruchsvollen Aufgaben steht. Ich freue mich darauf, die Arbeit von Peter Wüst gemeinsam mit dem Team und dem Vorstand fortzuführen“ , so Christian Haeser.

Dieser Übergang in der Geschäftsführung erfolgt auf den ausdrücklichen Wunsch von Peter Wüst, ist langfristig geplant und vorbereitet und gewährleistet Kontinuität sowie eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Verbandsarbeit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bhb.org

Quelle: BHB