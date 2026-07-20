Nina Stoll zur neuen BVDM-Präsidentin gewählt und zur neuen HWB-Vorstandsvorsitzenden benannt

Als HWB-Vorstandsvorsitzende folgt sie auf Michael Ruhnau, der den Vorsitz seit 2020 innehatte. Nina Stoll dankte ihm für „sein außerordentliches Engagement als HWB-Vorstandsvorsitzender. Er hat den Verband in äußerst herausfordernden Zeiten souverän geführt.“

Michael Ruhnau bleibt Mitglied des Vorstands und freut sich, dass Nina Stoll „als Absolventin der Fachschule des Möbelhandels und Mitglied des BVDM-Präsidiums den Verband bereits gut kennt und in der Branche bestens vernetzt ist“. Dem scheidenden BVDM-Präsidenten Dirk Tesch, der dem BVDM-Präsidium weiterhin angehören wird, dankte der Verband ebenso für sein Engagement und seinen Einsatz während seiner Amtszeit.

Mit der Übernahme der Position des Hauptgeschäftsführers durch Steffen Kahnt zum 1. September 2026 wird die personelle Neuausrichtung des HWB abgeschlossen. Kahnt tritt die Nachfolge von Christian Haeser an und wird gemeinsam mit den ehrenamtlichen Gremien die Zukunft des HWB sowie seiner Fachverbände – des Handelsverbandes Möbel und Kü-chen (BVDM), des Handelsverbandes Büro und Schreibkultur (HBS) und des Handelsverbandes Koch- und Tischkultur (GPK) – aktiv gestalten und weiterentwickeln.

Dabei kann er auf die Erfahrung und das Engagement des gesamten Teams der HWB-Geschäftsstelle bauen. Unterstützt wird er unter anderem von Jean Lucas Dürand und Franziska Köster, die gemeinsam mit ihm und der Geschäftsstelle die Interessen der Mitgliedsunternehmen vertreten und die Verbandsarbeit zukunftsorientiert weiterentwickeln werden.

Nina Stoll erklärt: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Steffen Kahnt und darauf, die Zukunft des HWB gemeinsam zu gestalten. Gleichzeitig möchte ich Christian Haeser herzlich für seine vertrauensvolle Zusammenarbeit, seine Unterstützung und seinen großen Einsatz in den ver-gangenen Jahren danken. Er hat den Verband maßgeblich mitgeprägt und wichtige Impulse gesetzt. Für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Weg wünsche ich ihm alles Gute.“

(von links):Franziska Köster, Steffen Kahnt, Nina Stoll, Jean Lucas Dürand

Weitere Informationen finden Sie unter www.hwb.online

Quelle :©HWB