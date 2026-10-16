ORGATEC 2026: Die internationale Workspace- und Contract-Branche trifft sich in Köln

Eine Sonderausstellung zum Eames Pavilion System, der Innovationspreis Architektur+ Office, das Wherever Whenever – Work Culture Festival und zahlreiche weitere Eventhighlights machen das Leitthema „From rooms to relationships: designing spaces in an ever-changing world“ auf vielfältige Weise erlebbar.

„Die hohe Internationalität, die überzeugende Beteiligung auf Ausstellerseite und der positive Stand der aktuellen Besucherregistrierungen zeigen uns, dass die ORGATEC auch in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld eine wichtige Plattform für die Branche ist. Gerade jetzt braucht es eine internationale Leitmesse, auf der Unternehmen neue Geschäftsperspektiven entwickeln, sich vernetzen und gemeinsam Antworten auf die Veränderungen der Arbeits- und Objektwelt finden können“ , so Maik Fischer, Director der ORGATEC. „Die Besucherinnen und Besucher erwartet in Köln ein qualitativ hochwertiges Angebot, das relevante Marktsegmente zusammenführt und gleichzeitig wichtige Zukunftsthemen aufgreift und vielfältige Inspirationen bietet.“

Breites Angebot, starkes internationales Ausstellerfeld

Die beiden Messesegmente Workspace Solutions und Contract Solutions geben dem Ausstellungsangebot der ORGATEC eine klare thematische Struktur. Das Segment Workspace Solutions in den Hallen 5.2, 6, 7 und 8 umfasst die gesamte Bandbreite der modernen Arbeitswelt – von Büro- und Konferenzmöbeln über Akustik-, Licht- und Medientechnik, modulare Arbeitsflächen, Raum-in-Raum-Systeme, ergonomische und technische Arbeitsplatzausstattung bis hin zu Lösungen für hybrides und mobiles Arbeiten sowie innovative New-Work- und lifestyleorientierte Konzepte. Teil des internationalen Ausstellerfeldes sind in diesem Segment unter anderem Actiu, Belux, Bene, Brunner, BuzziSpace, Extremis, Grupo Forma 5, Haworth, Herbert Waldmann, Humanscale, Hushoffice, Inclass, Infloor-Girloon, Interface, Interstuhl, JAB, Kinnarps, Klöber, Kokuyo, Koleksiyon, LD Seating, Mara, Narbutas, Nowy Styl mit Kusch & Co., Numas, Pedrali, Palmberg, Sedus, Thonet, Viasit, Visplay und VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken.

Das Segment Contract Solutions in Halle 10.2 erweitert das Angebot um ganzheitliche Einrichtungslösungen und -systeme für professionell genutzte Räume, darunter Hotels, Gastronomie, Kongress- und Tagungszentren, Empfangs-, Aufenthalts- und Lobbybereiche, öffentliche Gebäude wie Verwaltungen und Kultureinrichtungen und Outdoor-Bereiche wie Anlagen, Terrassen und Resorts. Zu den Ausstellern gehören in diesem Segment unter anderem Artisan, Blå Station, Cane-line, Casala, COR, Ege Carpets, Fermob, Framery, Freifrau, Johanson Design, Karl Andersson, Kettal, Lapalma, Müller Möbelwerkstätten, Muuto, Viccarbe und Yomei.

Einen vollständigen Überblick über die teilnehmenden Unternehmen bietet die Ausstellersuche der ORGATEC: Ausstellersuche auf der ORGATEC 2026

Eventhighlights 2026: Designgeschichte trifft Zukunft

Neben den Ausstellerpräsentationen bietet die ORGATEC 2026 ein vielseitiges Eventprogramm rund um Design, Innovationen und aktuelle Branchenthemen. Zu den Highlights zählen die kuratierte Sonderausstellung „ORGATEC 2026 presents the Eames Pavilion System by Kettal in collaboration with the Eames Office“ sowie der Innovationspreis Architektur+ Office. Ein umfangreiches Angebot an Guided Tours bietet Orientierung und vertiefende Einblicke in aktuelle Trends und Innovationen der Arbeits- und Objektwelten, während „Your Perfect Day @ ORGATEC“ mit individuellen Themenrouten und Empfehlungen die persönliche Messeplanung erleichtert. Für musikalische Unterhaltung sorgt Popsängerin Alice Merton bei der ORGATEC x WW-FESTIVAL PARTY am Ende des zweiten Messetags.

Wherever Whenever – Work Culture Festival

Ein zentraler Bestandteil der ORGATEC 2026 ist erneut das vom Industrieverband Büro und Arbeitswelt e. V. (IBA) initiierte Wherever Whenever – Work Culture Festival. In Halle 6 erwartet die Besuchenden ein abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen, Panels, Workshops, erlebbaren Ausstellungen und weiteren interaktiven Formaten rund um die Zukunft des Büros, moderne Arbeitswelten und die Arbeitskultur von morgen. Zu dem angekündigten Speaker-Line-up gehören unter anderem der ehemalige Formel-1-Rennfahrer Ralf Schumacher, die Kommunikationswissenschaftlerin Prof. Dr. Miriam Meckel, die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Angelique Kerber, Primo Orpilla, Co-Founder von Studio O+A, Christian Dzieia, Senior Vice President Workplaces bei adidas sowie Dr. Guzmán de Yarza Blache, Global Design Strategy Lead bei JLL Design. Das gesamte Programm des Wherever Whenever – Work Culture Festival findet sich unter Wherever Whenever – Work Culture Festival.

Interior-Woche für Köln

Auch über die Messehallen hinaus wird Köln während der ORGATEC zur Bühne für Interior Design. Erstmals ergänzt die Design Post mit mehr als 40 internationalen Marken das Ausstellungsangebot der ORGATEC und bildet zugleich den zentralen Ausgangspunkt des urban-only-Konzepts der idd cologne. Im Kontext der ORGATEC präsentieren sich dort unter anderem Flokk, Hund Office, Klöber, Schneeweiss Interior und Wagner Living. Während die ORGATEC Arbeits- und Objekträume in den Mittelpunkt stellt, ergänzt die eigenständig positionierte idd cologne das Angebot mit weiteren Ausstellungsorten, Showrooms und Store-Partnern im Kölner Stadtgebiet um den Bereich Residential Interior Design. So entsteht eine gemeinsame Interior-Woche mit einem vielseitigen Inspirations- und Themenspektrum rund um moderne Arbeitswelten, professionell gestaltete Räume und private Wohnräume.

Besuchsinformationen und Tickets

Die ORGATEC findet vom 27. bis 30. Oktober 2026 in Köln statt und richtet sich ausschließlich an Fachbesuchende. Tickets sind online erhältlich unter: Tickets kaufen | ORGATEC.

Die idd cologne lädt vom 27. bis 31. Oktober 2026 an verschiedenen Locations im Kölner Stadtgebiet zum kostenfreien Besuch ein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.idd-cologne.com

Quelle: Koelnmesse