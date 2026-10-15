Handelsverband Büro und Schreibkultur e.V. zur ORGATEC 2026: Neue Impulse für den Fachhandel

Für den Fachhandel lohnt sich der Blick nach Köln. „Wie wir arbeiten, verändert sich rasant – und je vielfältiger die Arbeitsmodelle werden, desto wichtiger wird kompetente Beratung. Genau hier liegt die Stärke des Fachhandels. Auf der ORGATEC sehen die Händler, welche Lösungen morgen gefragt sind, und können schon heute die richtigen Weichen stellen“, sagt Jean Lucas Dürand, Leiter des HBS.

„Für mich ist es die erste ORGATEC – und ich gehe mit einer klaren Frage hin: Was davon kommt in einem Jahr beim Fachhandel an? Genau darüber möchte ich mit Herstellern und Händlern ins Gespräch kommen. Wer mag, findet uns in Halle 7.1, Stand B001„, so Franziska Köster, Leiterin des HBS.

Mitglieder des HBS erhalten über den Verband kostenfreie Tickets für die ORGATEC 2026. Interessierte wenden sich bitte an die HBS-Geschäftsstelle.

Wer seinen Köln-Besuch verlängern möchte, erlebt parallel vom 27. bis 31. Oktober die idd cologne (interior design days): An Orten wie der Design Post sowie in Showrooms und Geschäften in der ganzen Stadt dreht sich alles um hochwertige Interior-Konzepte, Materialien und Trends. Arbeiten und Wohnen – Ende Oktober wachsen in Köln beide Welten sichtbar zusammen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hwb.online

Quelle: Handelsberband Büro und Schreibkultur e.V.