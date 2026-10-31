ORGATEC 2026 setzt starke Impulse für die Zukunft der Arbeits- und Contract-Welten

Vom 27. bis 30. Oktober 2026 brachte die ORGATEC die internationale Workspace- und Contract-Branche in Köln zusammen. 550 ausstellende Unternehmen aus 39 Ländern zeigten mit innovativen Produkten, Lösungen und Konzepten, wie sich moderne Arbeits- und Objekträume menschenzentriert gestalten und flexibel an sich verändernde Anforderungen anpassen lassen. Über 40.000 Fachbesuchende aus 116 Ländern kamen zur ORGATEC 2026. Für positive Synergieeffekte sorgte die Design Post Köln, die im Rahmen der parallel stattfindenden idd cologne auch dem ORGATEC-Fachpublikum zugänglich war. Besonders die hohe Besucherqualität und die zahlreichen Möglichkeiten, wertvolle Geschäftskontakte zu knüpfen, wurden von den Ausstellern positiv bewertet. Mit der Einführung eines übergeordneten Leitthemas und der Weiterentwicklung des Wherever Whenever – Work Culture Festivals setzte die ORGATEC neue Akzente in ihrer inhaltlichen und konzeptionellen Ausrichtung.

„Die ORGATEC 2026 hat eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig starke Branchenplattformen gerade in einer weiterhin angespannten Marktlage sind. Dabei überzeugte die Leitmesse auf ganzer Linie – von den innovativen Ausstellerpräsentationen über den Besuch internationaler Entscheiderinnen und Entscheider bis hin zum hochkarätigen Eventprogramm. Gemeinsam mit unserem Partner, dem Industrieverband Büro und Arbeitswelt e. V. (IBA), ist es uns erneut gelungen, Köln als führenden Treffpunkt für die Zukunft der Arbeits- und Objektwelten zu positionieren“, so Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse.

Auch Helmut Link, Vorstandsvorsitzender des IBA, zieht ein positives Fazit: „Auf der ORGATEC 2026 wurde deutlich, wie konsequent die Industrie den Wandel der Arbeitswelt mit neuen Ideen und Konzepten vorantreibt. Angesichts eines rückläufigen deutschen Marktes kommt es mehr denn je darauf an, internationale Märkte zu erschließen, Kundenbeziehungen zu festigen und neue Partnerschaften aufzubauen. Die ORGATEC hat dabei für die Branche einen zentralen Stellenwert: Sie bringt Angebot und Nachfrage zusammen, schafft konkrete Geschäftschancen und stärkt damit die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit unserer Industrie.“

„From rooms to relationships“: Leitthema prägt das Ausstellungsangebot

Mit „From rooms to relationships: designing spaces in an ever-changing world“ führte die ORGATEC 2026 erstmals ein übergeordnetes Leitthema ein. Im Zentrum stand die Frage, wie Arbeits- und Objekträume gestaltet werden können, die den Menschen in den Fokus rücken, Begegnung und Zusammenarbeit fördern und zugleich flexibel auf sich wandelnde Anforderungen reagieren.

Wie vielfältig die Antworten darauf ausfallen können, spiegelte sich im breiten Angebotsspektrum wider. Zahlreiche Unternehmen griffen das Leitthema in ihren Präsentationen und Produktneuheiten auf. Modulare und individualisierbare Einrichtungssysteme, flexibel konfigurierbare Raum-in-Raum-Lösungen und multifunktionale Flächenkonzepte verdeutlichten, wie sich Räume an unterschiedliche Bedürfnisse und Nutzungssituationen anpassen lassen. Offene Kommunikationszonen und informelle Treffpunkte mit komfortablen Soft-Seating-Konzepten zeigten, wie der persönliche Austausch unterstützt und das Miteinander gestärkt werden kann. Ergonomische Möbel und bewegungsfördernde Ansätze rückten das körperliche Wohlbefinden in den Fokus.

Eventhighlights der ORGATEC 2026

Ein besonderes Highlight des ORGATEC-Eventprogramms war erneut das in enger Zusammenarbeit mit dem IBA organsierte Wherever Whenever – Work Culture Festival, das nach seiner Premiere 2024 in die zweite Runde ging. Ein hochkarätiges Speaker-Line-up setzte mit Vorträgen und Podiumsdiskussionen wichtige Impulse für die Zukunft des Büros, moderne Arbeitswelten und die Arbeitskultur von morgen. Workshops, Ausstellungen und interaktive Formate ergänzten das abwechslungsreiche Programm. Gelegenheit für Networking in entspannter Atmosphäre bot die ORGATEC x WW-FESTIVAL PARTY mit einem Auftritt der Popsängerin Alice Merton.

Die Sonderausstellung „ORGATEC 2026 presents the Eames Pavilion System by Kettal in collaboration with the Eames Office“ veranschaulichte anhand zweier begehbarer Ausführungen, wie die Gestaltungsprinzipien von Charles und Ray Eames in einem modularen Bausatz zeitgemäß umgesetzt werden können. Guided Tours erleichterten die Orientierung im vielfältigen Ausstellungsangebot, während Besuchende mit „Your Perfect Day @ ORGATEC“ ihren Messetag anhand empfohlener Themenrouten individuell gestalten konnten.

Gut gelaunt auf der ORGATEC, Matthias Pollmann, Volker Irle, Oliver Freese, Kirk Mangels

„One Week. One City. – Workspace. Contract. Residential.“

Parallel zur ORGATEC fanden die interior design days (idd cologne) statt, die das thematische Spektrum um den Bereich des privaten Wohnens erweiterten. Herzstück der Veranstaltung war die Design Post Köln mit mehr als 40 internationalen Marken. Ergänzt wurde das Angebot der idd cologne durch zwei weitere Ausstellungsstandorte sowie zahlreiche Showrooms und Stores im gesamten Kölner Stadtgebiet. Die Design Season Cologne bereicherte das Programm darüber hinaus als urbanes Designfestival mit weiteren Veranstaltungen und Formaten.

Gemeinsam bildeten ORGATEC, idd cologne und Design Season Cologne eine stadtweite Interior-Woche, die mit Workspace, Contract und Residential unterschiedliche Bereiche der Einrichtungsbranche miteinander verband und Fachpublikum und Designinteressierte zusammenführte.

Die ORGATEC 2026 in Zahlen

An der ORGATEC 2026 beteiligten sich 550 ausstellende Unternehmen aus 39 Ländern. Der Auslandsanteil auf Ausstellerseite betrug 78 Prozent. Gemäß der den letzten Messetag einbeziehenden Schätzung kamen unter Berücksichtigung der Synergieeffekte mit der auch für das ORGATEC-Fachpublikum zugänglichen Design Post Köln über 40.000 Fachbesuchende aus 116 Ländern zur ORGATEC 2026. Der Auslandsanteil lag bei rund 56 Prozent.

Die nächste ORGATEC findet vom 10. bis 13. Oktober 2028 in Köln statt und steht ganz im Zeichen des 75-jährigen Jubiläums der internationalen Leitmesse.

Einen Nachbericht über die ORGATEC lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Wohnkultur.

Weitere Informatioen finden Sie unter www.orgatec.de

Quelle: Koelnmesse