Vier Tage, die die Branche bewegen: „Alles für den Gast“ 2026

Rund 730 Aussteller, ein vielseitiges Programm und besondere Genussmomente machen die „Alles für den Gast“ zum Ort für Entdeckungen, Inspiration und persönliche Begegnungen



Die Vorfreude steigt: In wenigen Wochen öffnen sich die Türen der „Alles für den Gast“ und Salzburg wird für vier Tage zum Mittelpunkt der Gastronomie- und Hotelleriebranche. Neue Produkte entdecken, mit Branchenkolleg:innen ins Gespräch kommen, kulinarisches Können hautnah erleben und mit frischen Ideen für den eigenen Betrieb nach Hause gehen – genau das macht den besonderen Charakter der Gastmesse aus. Unter dem Leitthema „Die Neue Gastlichkeit – KI & Mensch“ treffen technologische Entwicklungen auf handwerkliche Leidenschaft.

Wo Wissen auf Leidenschaft trifft

Auf der Gastro Circle Bühne wird diskutiert, was die Branche heute und morgen beschäftigt: von Digitalisierung und wirtschaftlichen Herausforderungen bis zu Nachhaltigkeit und neuen Anforderungen an die Arbeitswelt. Persönlichkeiten und Expert:innen teilen Erfahrungen, hinterfragen bestehende Ansätze und eröffnen neue Perspektiven.



Auf der Masterclass Bühne wird es kulinarisch. Hier stehen außergewöhnliches Handwerk, Kreativität und die Liebe zum Detail im Rampenlicht.

Auch darüber hinaus gibt es viel zu entdecken: Marc Ullmann von Pacojet zeigt, wie sich Produkte ganzheitlich verwerten lassen, Benjamin Munz und Wolfgang Steininger von Stölner geben Einblicke in die Kunst der Gelato-Herstellung.

Genuss entdecken, Trends erleben

Wer neue Geschmackswelten erkunden möchte, ist in Halle 4 richtig. Die URBANE GASTLICHKEIT vereint innovative Gastronomiekonzepte, STARTUPS und die GETRÄNKEKULTUR – ein Bereich, in dem sich alles um Aromen, Handwerk und die Vielfalt moderner Getränkekonzepte dreht.

Auf der BARSTAGE, im MASTER CUBE und bei den KALK&KEGEL Boost Workshops zeigen Profis ihr Können und teilen Wissen rund um Wein, Spirituosen, Kaffee und aktuelle Trends. Ein besonderes Augenmerk liegt auf alkoholfreiem Genuss: Gemeinsam mit OneWORLD HEROES eröffnet die SOBER AREA neue Perspektiven auf eine Barkultur, die längst mehr zu bieten hat als klassische Alternativen.

Neue Ideen für den gastronomischen Alltag

Auch abseits der Genusswelten gibt es zahlreiche Impulse für den eigenen Betrieb. BIO & NACHHALTIG in Halle 10 macht gemeinsam mit BIOGAST und BIO AUSTRIA biologische Produkte und verantwortungsbewusste Konzepte erlebbar. Im Bereich GROSSKÜCHEN & VERPFLEGUNG in der salzburgarena stehen moderne Küchentechnik und effiziente Lösungen im Mittelpunkt.

Die Ökosystem eMobility Kompetenzfläche widmet sich zukunftsfähigen Mobilitätslösungen, während das Tourism Technology Festival 4.0 am 7.-8. November zeigt, welche Ideen und Technologien den Tourismus von morgen prägen könnten.

Die Menschen machen den Unterschied

So vielfältig die Themen der Gastmesse sind, so sehr lebt sie von den Menschen, die dahinterstehen. Von jungen Talenten bis zu erfahrenen Gastgeber:innen, von innovativen Unternehmer:innen bis zu leidenschaftlichen Handwerker:innen: Die „Alles für den Gast“ bringt Persönlichkeiten zusammen, die ihre Branche mitgestalten.



„Die ‚Alles für den Gast‘ ist für mich vor allem ein Ort, an dem man spürt, was unsere Branche ausmacht. Hier treffen erfahrene Unternehmer auf junge Talente, neue Ideen auf bewährtes Handwerk. Natürlich beschäftigen uns Themen wie KI, Effizienz und wirtschaftlicher Druck. Aber mindestens genauso wichtig ist, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, voneinander lernen und mit neuen Perspektiven nach Hause gehen. Genau dafür schaffen wir in Salzburg den Rahmen“, sagt Michael Reich, Messeleiter der „Alles für den Gast“.



Den offiziellen Auftakt bildet die Eröffnung am Samstag, 7. November, um 10:30 Uhr auf der Gastro Circle Bühne in Halle 10



Die Bedeutung der Gastmesse geht weit über die Präsentation aktueller Trends hinaus. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten schafft sie einen Rahmen, in dem Erfahrungen geteilt, Partnerschaften gestärkt und neue Ideen für den betrieblichen Alltag entwickelt werden können.

Denn die Zukunft der Gastlichkeit entsteht nicht allein durch neue Technologien oder Produkte, sondern vor allem durch Menschen, die gemeinsam etwas bewegen.

„Alles für den Gast“ 2026

7.–10. November 2026 | Messezentrum Salzburg

Samstag–Montag: 9:00–18:00 Uhr | Dienstag: 9:00–17:00 Uhr

Ausschließlich für Fachbesucher

Weitere Informationen finden Sie unter www.gastmesse.at

Quelle: MZS