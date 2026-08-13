OSTERMANN informiert – Temperaturempfindlichkeit von Klebstoffen

Hätten Sie es gewusst? Einige Klebstoffe reagieren empfindlicher auf Außentemperaturen als andere. Das betrifft sowohl die Frostgefahr im Winter als auch die Verarbeitung bei hohen Temperaturen im Sommer. Aus diesem Grund sollten sich Tischler/Schreiner jetzt schon darauf vorbereiten, dass einige Klebstoffe bei Frostgefahr nicht versendet werden können, und sich rechtzeitig mit dem passenden Material eindecken. Darüber hinaus gibt es aber noch mehr Faktoren, die Handwerker in Bezug auf die optimale Temperatur bei der Verarbeitung von Klebstoffen beachten sollten.

Weißleime, Lackleime und Co.

Den meisten Tischlern/Schreinern ist es längst bekannt: Weißleime sollten aufgrund des hohen Wasseranteils ausreichend warm gelagert werden. Dies betrifft zudem auch andere Klebstoffe wie Lackleime oder flüssige PUR-Klebstoffe sowie Härter. Werden die Artikel zu niedrigen Temperaturen ausgesetzt, ist die Klebekraft vermindert. Im schlimmsten Fall ist das Produkt wirkungslos.

Schmelzkleber

Nicht nur im Winter, auch im Sommer kann es zu temperaturbedingten Fehlverklebungen kommen. Ein typischer Fall sind hier die EVA-Schmelzkleber. Bei hohen Außentemperaturen werden in der Werkstatt natürlich Fenster und Türen geöffnet. Der dabei entstehende Durchzug kann allerdings dazu führen, dass EVA-Schmelzkleber an der Auftragswalze der Kantenanleimmaschine zu schnell abkühlt. In der Folge geht die Kante keine ausreichende Verbindung mit der Platte ein. Bei PUR-Schmelzklebern ist es hingegen umgekehrt. Diese sind bei hohen Temperaturen besonders reaktiv. Deshalb gilt es hier, die Verarbeitungstemperatur im Schmelzkleberbecken entsprechend zu reduzieren.

PUR-Kleber

Ähnlich ist das bei anderen PUR-Klebstoffen: Bei Extremtemperaturen im Sommer reagieren PUR-Klebstoffe aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit wesentlich schneller, was die offene Zeit des Klebstoffs reduziert.

Kontaktkleber

Spritz- und Sprühkontaktkleber benötigen für den korrekten Auftrag ein unter Druck stehendes Treibmittel. Extreme Wärme oder Kälte kann den Druck im Behälter und damit die Auftragsfähigkeit der Produkte beeinflussen. Hier gilt es, die Artikel möglichst immer bei Raumtemperatur zu lagern.

Ein Anruf oder eine kurze e-Mail genügen: Bei Fragen zur Temperaturempfindlichkeit einzelner Klebstoffe stehen die OSTERMANN-Experten gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Bei Frostgefahr können einige Klebstoffe nicht mehr versendet werden. Deshalb gilt es, sich frühzeitig mit den entsprechenden Produkten einzudecken.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ostermann.eu

Quelle: OSTERMANN