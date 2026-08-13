World Design Capital Frankfurt 2026: 25 Jahre Ambiente Talents – zehn Designpositionen aus Rhein-Main im MAK

Mit der Ausstellung würdigt die Ambiente das 25-jährige Bestehen ihres internationalen Förderprogramms Talents, das seit 2001 junge Designer*innen auf ihrem Weg in die internationale Designbranche begleitet. Zahlreiche Talents haben sich seither mit eigenen Studios und Kollektionen etabliert und prägen heute die Designlandschaft weit über Deutschland hinaus.

Die Ausstellung versammelt zehn dieser Gestalter*innen aus der Rhein-Main-Region, namentlich Kai Linke, Jonathan Radetz, Julia Huisken, Jonas Nitsch, Antje Dienstbir, Martin Hirth, Betty Montarou, Astrid Spork, das Designstudio speziell® sowie Knut Völzke mit seinem Studio LEISE. Ergänzt werden die Exponate durch persönliche Statements zum Leitthema der World Design Capital Design for Democracy – Atmosphere for a Better Life.

Mit der Kooperation zwischen Ambiente, Museum Angewandte Kunst und World Design Capital Frankfurt RheinMain 2026 verbindet die Messe Frankfurt ihr internationales Nachwuchsförderprogramm mit der regionalen Designszene und schafft einen Ort des Austauschs zwischen Gestalter*innen, Kulturinstitutionen und Öffentlichkeit.

Mit der Vasenserie „NODE“ für Rosenthal und dem Möbelsystem YU zeigen Martin Hirth und Knut Völke Werke, die exemplarisch für ihre gestalterische Entwicklung stehen. Bilder: © Martin Hirth (l.) und © LEISE (r.)

Nächste Messetermine

Ambiente, Christmasworld und Creativeworld finden 2027 Ende Januar auf dem Frankfurter Messegelände statt. Den Auftakt bilden erneut die Compass Talks am Vortag, dem 28. Januar 2027.

Ambiente/Christmasworld: 29. Januar bis 2. Februar 2027 Creativeworld: 29. Januar bis 1. Februar 2027

Weitere Informationen finden Sie unter www.ambiente.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt