Patricia Urquiola im Trend Space: Weiterentwicklung und neue Design-Elemente für die Heimtextil 2027

2027 kommen zwei langjährige Designpartnerschaften der Heimtextil zusammen: Alcova kuratiert die Heimtextil Trends 27/28 „Home-Maxxing – The Performance of Everyday Living“. Zugleich baut Patricia Urquiola ihr Konzept der Skulptur „Bambi“ im Rahmen des Trend Spaces aus. Damit bringt sie ihre eigene Material- und Designsprache ein. Seit drei Jahren entwickeln sich beide Partnerschaften mit jeder Ausgabe der Heimtextil weiter. 2027 kommen sie erstmals direkt im Trend Space zusammen.

Für die Heimtextil 2027 erweitert Patricia Urquiola die Figur „Bambi“ aus der letztjährigen Installation „among-all“. Sie ergänzt die hybride silberne Kreatur um zwei neue für die Heimtextil kreierte Stücke. Diese knüpfen an die bisherigen Formen und Materialien an und führen sie weiter. Gleichzeitig zeigen sie Patricia Urquiolas eigene Interpretation des Trendthemas „The Performance of Everyday Living“. Damit führt Patricia Urquiola eine Arbeit fort, die sich über mehrere Heimtextil-Ausgaben entwickelt hat. Bereits 2025 inszenierte sie „Bambi“ digital auf einem Monitor auf der Heimtextil. Für die Ausgabe 2026 gestaltete sie daraus ein physisches Element. 2027 entwickelt Patricia Urquiola es mit zwei weiteren Figuren weiter.

„Für die Heimtextil 2027 kehre ich mit einer Familie aus drei hybriden Kreaturen zurück: dem dritten Kapitel einer Forschung, die sich mit jeder Ausgabe weiterentwickelt. Gemeinsam zeichnen die Arbeiten eine Reise nach – von digitalen Bildern hin zu physischer Präsenz. Sie schlagen ein neues Kapitel der materiellen Experimentierfreude auf. Textil wird zu einer lebendigen, sich stetig weiterentwickelnden Form “, sagt Patricia Urquiola.

Darin sieht Alcova eine besonders starke Verbindung zur Trendrichtung „Hyper Presence“. Diese rückt physische Präsenz, Materialcharakter und menschliche Verbindung in den Mittelpunkt. Damit steht Urquiolas Beitrag für die Gegenbewegung innerhalb der Trends: Nicht alles in unserem Zuhause muss uns messen, begleiten oder optimieren. Manche Dinge dürfen einfach durch Material, Berührung und Komfort wirken.

Gleichzeitig entstehen Verbindungen zu den weiteren Trendrichtungen „Staged Competence“ und „Inside, Out“. Ein Beispiel dafür ist „Bambis“ Material „Ohoskin“: Die metallisierte Oberfläche wirkt zunächst technisch, industriell und futuristisch. Im Gegensatz zu seinem Aussehen besteht es jedoch aus den Nebenprodukten sizilianischer Orangen. Hinter der technischen Optik steckt damit eine überraschend natürliche Materialgeschichte. Genau dieser Kontrast macht das Objekt für Alcova menschlicher und nahbarer.

Die Heimtextil Trends 27/28 mit Patricia Urquiolas Designelementen erleben Besucher*innen im Trend Space der Heimtextil vom 12. bis 15. Januar 2027.

Patricia Urquiolas „Bambi“ aus Ohoskin in der Installation „among-all“ auf der Heimtextil 2026

Die Heimtextil 2027 findet vom 12. bis 15. Januar 2027 statt.