Blum zieht positive Bilanz der Küchenmeile 2026

Konsistentes Design über mehrere Produktgruppen hinweg

Fachbesucher erlebten die Produkte von Blum auf der Küchenmeile 2026 bei zahlreichen Küchenherstellern eingebettet in komplette Raum- und Gestaltungskonzepte. So wurde für das Fachpublikum sichtbar, was oft erst beim Öffnen von Türen, Klappen und Auszügen auffällt: Beschläge prägen das Erscheinungsbild einer Küche im Detail entscheidend mit.

Für Blum war die Präsenz zugleich ein wichtiger Gradmesser: Im direkten Austausch mit der Küchenindustrie sammelte das Unternehmen wertvolle Rückmeldungen zu aktuellen Anforderungen, Designtrends und neuen Produktideen. Besonders aufschlussreich war dabei, wie die vorgestellten Themen vom Küchenhandel aufgenommen wurden. „ Die Küchenmeile in Deutschland ist für uns eine der bedeutendsten Plattformen der Branche. Zu erleben, wie unsere Lösungen aktuelle Küchenkonzepte ergänzen und dabei einen echten Mehrwert für unsere Kunden und Endnutzer schaffen, ist enorm wichtig für uns. Der direkte Dialog mit unseren Kunden und das wertvolle Feedback des Fachpublikums bringen unsere Innovationen gezielt voran“, so Philipp Blum, Geschäftsführer der Blum-Gruppe.

Dark Surfaces: konsequent dunkel bis ins Detail

Im Mittelpunkt standen Dark Surfaces – Beschlagsysteme in dunkler Farbe. Als erster Anbieter führt Blum dunkle Box-, Scharnier- und Klappensysteme in einem durchgängigen Portfolio zusammen. Die dunklen Oberflächen fügen sich harmonisch in dunkle Farbwelten ein, unterstreichen Holz-, Stein- oder Metalloptiken und setzen markante Design-Kontraste zu hellen Materialien. Das Ergebnis ist ein klares, hochwertiges Erscheinungsbild ohne gestalterische Brüche.

TIP-ON comfort gesehen bei Schüller Küchen

Auf der Küchenmeile waren diese Lösungen in beeindruckender Form bei Bauformat Küchen aus dem ostwestfälischen Löhne erlebbar: Dort wurden unter anderem LEGRABOX in Carbonschwarz matt, AVENTOS top in Eclipseschwarz sowie Scharniere in Onyxschwarz präsentiert. Und auch bei weiteren renommierten Küchenherstellern wie Rotpunkt, Schröder und KH System Möbel setzten die dunklen Beschläge elegante Akzente.

REVEGO gesehen bei Häcker Küchen

Klappen statt Türen: die stille Revolution in Premium-Küchen

Klappen überzeugen im Küchenalltag durch ihre hervorragende Funktionalität und eine intuitive Bedienung. Als perfekte Ergänzung für grifflose Fronten ermöglichen sie klare, durchgängige Oberflächen ohne Unterbrechungen sowie eine leichte und kontrollierte Bewegung dank hochwertiger Mechanik. Wie erfolgreich sich Klappensysteme am Markt etablieren, zeigt das Beispiel Schüller: Das traditionsreiche fränkische Familienunternehmen führt AVENTOS top bereits im zweiten Jahr erfolgreich in seinem Sortiment– sowohl für seine Qualitätsmarke Schüller als auch für seine Premiummarke next125. Auf den Ausstellungsflächen der Blum-Partner – darunter neben Schüller auch Nolte, Häcker Küchen in Rödinghausen, Rotpunkt, Schröder, KH System Möbel, Leicht und Ballerina – konnten Besucher erleben, wie Oberschränke funktional und ästhetisch von den Klappensystemen der AVENTOS top-Serie profitieren.

AVENTOS top gesehen bei Leicht Küchen

Neue Impulse: Innovationen als Teil der Unternehmens-DNA

Mit ca. 2100 aktiven Patenten und etwa 100 neuen Patentanmeldungen pro Jahr ist Blum Treiber von Trends wie grifflosem Design und smarten Antrieben. Dieser Pioniergeist zeigte sich auch auf der Küchenmeile 2026: Mit LEGRABOX in der eleganten Sonderfarbe Modern Bronze, die bei Rotpunkt, dem Küchenhersteller aus Bünde, zum Einsatz kam, lassen sich hochwertige Küchenmöbel noch stärker individualisieren. Das innovative TIP-ON comfort-System für Türen konnte auf der Ausstellungsfläche von Schüller im house4kitchen live erlebt werden. Bei Herstellern wie Häcker, Pronorm, Ballerina, Rempp konnten die Besucher moderne Raumkonzepte bestaunen, die durch das innovative REVEGO-Pocketsystem abgerundet wurden. Das Einschiebetürsystem ermöglicht es, komplette Funktionsbereiche – von der Kaffeebar bis zur Vorratskammer – flexibel zu öffnen oder stilvoll hinter schlichten Fronten zu verbergen.

LEGRABOX in Modern Bronze gesehen bei Rotpunkt

Weitere Informationen finden Sie unter www.blum.com

Quelle: Blum