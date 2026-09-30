Premiere der imm india bringt indische Möbelhersteller mit internationalen Einkäufern zusammen

Die Premiere verzeichnete mehr als 100 Aussteller und 5.162 Fachbesuchende, darunter 72 internationale Einkäufer aus 26 Ländern. In einem dynamisch wachsenden Marktumfeld positionierte sich die imm india als internationale B2B-Plattform, die indische Hersteller mit Einkäufern und Geschäftspartnern aus aller Welt vernetzt. Bis 2031 soll das Volumen des indischen Möbelmarktes auf 45,5 Milliarden US-Dollar steigen – bei einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,63 Prozent.

„Hosted Buyer Program“ öffnet Zugänge zu internationalen Märkten

Mit dem „International Hosted Buyer Program“ rückte die imm india den direkten Austausch zwischen internationalen Einkäufern und indischen Herstellern in den Mittelpunkt. Im Rahmen gezielt vorab vereinbarter B2B-Gespräche trafen internationale Einkaufsdelegationen auf Unternehmen aus bedeutenden indischen Produktions- und Beschaffungszentren wie Jodhpur, Moradabad, Jaipur und Kirti Nagar. Damit stärkte das Programm die internationale B2B-Ausrichtung der imm india und schuf die Grundlage für langfristige Geschäftsbeziehungen zwischen indischen Herstellern und internationalen Einkäufern.

Breite Beteiligung indischer Branchenorganisationen

Die Premiere wurde von indischen Branchenverbänden sowie Vertretern regionaler Möbel- und Handwerkscluster begleitet. Unter den Gästen waren Dr. Bharat Dinesh, Präsident der JHEA, Naved Ur Rehman, Präsident der Moradabad Handicrafts Exporters Association, sowie C. P. Sharma (Präsident der HHEWA), Dr. Sumit Chhabra (stellvertretender Vorsitzender der BAA) und Rajesh Gupta (Präsident der Kirti Nagar Timber & Furniture Dealers Association). Die Beteiligung der Verbände verdeutlichte den branchenübergreifenden Ansatz der imm india: Die Veranstaltung vernetzte Produktions- und Exportcluster mit Designern, Einzelhändlern, Einkäufern und internationalen Geschäftspartnern.

Indischer Textilminister besucht die imm india

Der Besuch des indischen Unionsministers für Textilien, Giriraj Singh, unterstrich die politische Aufmerksamkeit für die internationale Positionierung der indischen Design-, Handwerks- und Möbelindustrie. Während seines Rundgangs erhielt er Einblicke in die Verbindung traditioneller Handwerkskunst mit zeitgenössischem Design und modernen Produktionsstandards. Mit Blick auf die Regierungsinitiativen „Vocal for Local” und „Aatmanirbhar Bharat” sagte Singh: „Diese Veranstaltung steht für das Engagement von Premierminister Narendra Modi für „Vocal for Local” und „Aatmanirbhar Bharat”. Sie bietet indischen Talenten eine globale Plattform und macht die bemerkenswerte Kreativität unserer Kunsthandwerker und Hersteller international sichtbar.“

Langfristiges Engagement für die indische Möbel- und Einrichtungsbranche

Die imm india ist Teil des langfristigen Engagements der Koelnmesse auf dem indischen Möbel- und Einrichtungsmarkt. „Mit der imm india schaffen wir eine langfristig ausgerichtete Plattform für die indische Möbel- und Einrichtungsbranche”, erklärt Milind Dixit, Managing Director der Koelnmesse Pvt. Ltd. „Unser Ziel ist es, indische Fertigungs- und Designkompetenz international sichtbarer zu machen und Hersteller sowie Designer mit Einkäufern aus aller Welt zu vernetzen. So wollen wir langfristige Geschäftsbeziehungen und neue Kooperationsmöglichkeiten fördern.“

Dynamisches Marktumfeld mit großem Potenzial

Die Premiere der imm india fiel in eine Phase des strukturellen Wandels in der indischen Möbel- und Einrichtungsbranche. Urbanisierung, die Expansion moderner Einzelhandelsstrukturen sowie die steigende Nachfrage nach modularen und designorientierten Einrichtungslösungen eröffnen neue Geschäftsmöglichkeiten. Gleichzeitig bieten Indiens Produktions- und Handwerkscluster vielfältige Anknüpfungspunkte für internationale Beschaffungspartnerschaften. In diesem Marktumfeld positioniert sich die imm india als B2B-Plattform für internationale Beschaffungs- und Vertriebskontakte.

Ausblick auf die imm india 2027

Die erfolgreiche Premiere bildet die Basis für den weiteren Ausbau der internationalen Geschäftskontakte in der indischen Möbel- und Einrichtungsbranche. Künftige Ausgaben sollen an die erste Veranstaltung anknüpfen, das internationale Einkäufernetzwerk erweitern und indische Hersteller sowie Designer noch stärker mit internationalen Geschäftspartnern vernetzen.

Die nächsten Veranstaltungen:

ORGATEC, Köln, Deutschland, 27.-30.10.2026

idd cologne, Köln, Deutschland, 27.-31.10.2026

ORGATEC India, Mumbai, Indien, 19.-21.11.2026

imm cologne, Köln, Deutschland, 19.-22.01.2027

Weitere Informationen finden Sie unter www.imm-india.com

Quelle: Koelnmesse