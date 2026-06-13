RMTsoft besetzt mit Martin Resch Vertriebsgebiete Österreich und in Süddeutschland

RMTsoft ist als innovativer IT-Partner des deutschen Küchenhandels und einer der Technologieführer bei Digitalisierung und eCommerce sowie bei cloudbasierten und offenen Lösungen ein geschätzter Partner. Martin Resch übernimmt hier zum 1. Juli das Vertriebsgebiet Österreich und zudem ausgewählte Bereiche Süddeutschlands.

Er war nach seiner Lehre zunächst bei einem Küchenhersteller bei Wien als Montagetischler beschäftigt. 1991 erfolgte der Wechsel in den Fachhandel zu einem Möbelhaus mit Sitz in St. Pölten (Österreich). Beginnend als Einrichtungsberater und Kundendienstleiter führte er später dort den Stabsbereich Planungssysteme in der IT Abteilung der Zentralverwaltung.

Nach Zwischenstopp als Abteilungsleiter Küche bei einem der größten Möbelhändler weltweit wechselte Resch schließlich 2003 zu einem Andernacher Softwarehaus und verantwortete in Österreich bis zuletzt den Vertrieb von Planungssoftware und kleine ERP-Lösungen. Seine Kernaufgaben umfassten daneben die Schulung und Betreuung von Kunden seines Heimatlandes einschließlich Südtirols (Italien).

Der neue Arbeitgeber RMTsoft schätzt Resch‘s ausgewiesenes Engagement, seine Teamfähigkeit sowie Zuverlässigkeit und setzt auf dessen Problemlösungskompetenz sowie Eigeninitiative. Geschäftsführer Dirk Fitzke freut sich auf die kommende Zusammenarbeit: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind froh, in einem so wichtigen Land wie Österreich nun intensive Unterstützung zu erhalten. Der vertriebliche Erfahrungsschatz und die fachliche Expertise von Kollegen Resch ist ein großartiger Gewinn für unser Unternehmen!“

Ab 1. Juli verantwortet Martin Resch den IT-Vertrieb für das Stuhr-Brinkumer Softwarehaus RMTsoft in Österreich sowie Teilen Süddeutschlands

Weitere Informationen finden Sie unter www.rmtsoft.de

Quelle: RMTsoft