100 Jahre Einbauküche – Häcker Limited Edition 1926

Als Hommage an den 1926 entstandenen historischen Archetyp der modernen Einbauküche und dessen Erfinderin, Margarete Schütte-Lihotzky, bringt die Häcker Küchen GmbH & Co. KG ab dem 1. Juni eine Jubiläumsedition auf den Markt: die Limited Edition 1926. Sie ist im Jubiläumsjahr erhältlich und zeichnet sich durch historische Gestaltungsmerkmale aus, die ohne Aufpreis erhältlich sind: eine Auswahl aus 7 kuratierten NCS-Farben in widerstandsfähiger Lackqualität, ein integrierter Ausziehtisch sowie ein Einbau-Klapptritt.

100 Jahre Einbauküche: Die Frankfurter Küche von 1926

Als Ernst May, Architekt und Stadtplaner 1925 im Rahmen des Wohnungsbauprojektes „Neues Frankfurt“ die erste studierte Architektin Österreichs, Margarete Schütte-Lihotzky, nach Frankfurt holte, sollte sie bei der Planung passender Einbauküchen vor allem den Forderungen der Zeit gerecht werden: nach Standardisierung, schneller, kostengünstiger Produktion, effizienter Raumnutzung auf wenigen Quadratmetern sowie Ergonomie, Hygiene und Pflegeleichtigkeit. Das Ziel war es, Formen und Funktionen der Küche so genau aufeinander abzustimmen, dass die tägliche Küchenarbeit schnell und leicht von der Hand ging. Was dabei entstand, ging allerdings weit über diese historischen Entstehungsbedingungen hinaus, denn Schütte-Lihotzkys „Frankfurter Küche“ wurde zum Urtyp der modernen Einbauküche, wie wir sie heute kennen – und damit zu einem Meilenstein der Architekturgeschichte.

Beispielhafte Darstellung der ‚Limited Edition 1926‘ (individuell konfigurierbar) in Panorama-Blau

Frankfurt x Rödinghausen: Qualität gepaart mit Einfachheit

Mit der Limited Edition 1926 stellt sich das Unternehmen Häcker, das seinerseits auf mehr als 128 Jahre Unternehmensgeschichte zurückblickt, bewusst in die Traditionslinie der Frankfurter Küche und greift zwei zentrale Schnittpunkte mit der Frankfurter Küche auf: Qualität und Einfachheit.

„Kompromisslose Qualität ist seit jeher Teil unserer Unternehmens-DNA. Ob im Hinblick auf Materialität, Funktionalität oder Ergonomie – wir teilen mit der Frankfurter Küche den Anspruch, für die Menschen Küchen herzustellen, die sich über lange Zeit im Alltag als verlässlich erweisen“, erklärt Matthias Berens, Geschäftsführer und CSO bei Häcker. Einen zweiten, wichtigen Schnittpunkt zu Häcker stelle die Einfachheit der Frankfurter Küche dar: „Jedes Detail der Frankfurter Küche zielt darauf ab, das Leben der Menschen zu vereinfachen – durch kurze Wege, vereinfachte Arbeitsabläufe und durchdachte Planung. Diese Übereinstimmung von Form und Funktion ist ein sehr einfaches und grundlegendes Prinzip, das bei Häcker Küchen – bis heute – zur Anwendung kommt. Mit dem Unterschied, dass jede unserer Küchen individuell geplant wird, damit sie optimal den Wünschen und Anforderungen jedes Einzelnen entspricht“, ergänzt Matthias Berens.

Tradition ist Inspiration: Die Limited Edition 1926

Mit der Limited Edition 1926, welche im 100. Jubiläumsjahr bestellbar ist, greift Häcker besondere historische Merkmale der Frankfurter Küche auf und integriert sie in eine moderne Gestaltung, die als Hommage an das Frankfurter Vorbild verstanden werden kann. Im Mittelpunkt der Limited Edition 1926 stehen drei historisch inspirierte Features, welche in Kombination mit der systemat-Küche AV 6000/AV 6000-GL ohne Aufpreis angeboten werden.

Originale Frankfurter NCS-Farbtöne & widerstandfähiger Mattlack | Mit Forum-Gelb, Heidenfeld-Grau, Burgfeld-Grün und 3 blauen Farbnuancen (Camillo-, Hadrian- und Römerstadt-Blau) bietet Häcker sechs Farbtöne aus dem NCS-Spektrum an, welche bereits in der Namengebung auf die Fundorte der farblich entsprechend gestalteten, originalen Küchen in verschiedenen Straßen Frankfurts verweisen. Mit Panorama-Blau, der bekanntesten Farbe der Frankfurter Küche, deren Benennung auf den Hauptsitz des Unternehmens anspielt, bietet Häcker einen 7. NCS-Farbton an, welcher von dem historischen Blauton inspiriert ist. Die Häcker Limited Edition 1926 setzt auf wasserbasierte Mattlacke, die mit langlebiger Eleganz punkten.

Kuratierte NCS-Auswahl (v. l. n. r.) aus Forum-Gelb, Heidenfeld-Grau, Burgfeld-Grün, Camillo-Blau, Hadrian-Blau, Römerstadt-Blau, Panorama-Blau

Flexibler Ausziehtisch in Frankfurter Tradition | Als weiteres Gestaltungselement, das ohne Aufpreis angeboten wird, bietet Häcker einen integrierten Ausziehtisch an. Solche ausziehbaren Tischelemente wurden in den 1920er Jahren reihenweise in Frankfurter Küchen eingebaut, da sie es erlaubten, platzsparende Gestaltung mit einem hohen Maß an Flexibilität zu vereinen.

Einbauklapptritt „Step-fix“ | Ein weiteres charakteristisches Merkmal der Frankfurter Küche, das von der Limited Edition 1926 aufgegriffen wird, stellt die die deckenhohe Planung dar, welche auch in kleinen Küchen für ausreichend Stauraum sorgt. Damit das Stauvolumen der hohen Schränke optimal genutzt werden kann, bietet Häcker ohne Aufpreis einen im Unterschrank verstaubaren Einbau-Klapptritt (Step-fix) an, der schnell und bequem dem Schrank entnommen und dort wieder verstaut werden kann und so jederzeit den Zugriff auf alle Küchenvorräte und -Utensilien gewährleistet.

Individuelle Planung mit historischen Gestaltungsoptionen

Von deckenhoher Planung über stilvolle Glasoberschränke bis hin zum Fliesenspiegel: Die Gestaltungselemente der Frankfurter Küche sind für Häcker eine Inspiration, welche in der Limited Edition 1926 ihren Ausdruck findet. In den Häcker Küchenstudios haben Kund:innen die Möglichkeit, sich ihre individuelle Limited-Edition-Küche planen zu lassen, angepasst an ihre eigenen Wünsche, Vorlieben und räumlichen Gegebenheiten.

Weiterführende Informationen sind zum Thema 100 Jahre Einbauküche und der Häcker Limited Edition 1926 sind hier zu finden.

Weitere Informationen zu Häcker finden Sie auf unserer Webseite unter haecker-kuechen.com

Quelle: Häcker Küchen