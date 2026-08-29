R+T: Die Gebäudeöffnung wird zum Schlüssel der Energiewende (15. bis 19. Februar 2027)

Orientierung bietet die von der European Solar Shading Organisation (ES-SO) entwickelte Kühlleiter (Ladder of Cooling). | Bildnachweis: European Solar Shading Organisation

Steigende Temperaturen und die novellierte EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) verändern die Anforderungen an Gebäude grundlegend. Neben der Reduzierung des Heizenergiebedarfs rückt der sommerliche Wärmeschutz zunehmend in den Fokus. Entscheidend ist dabei das intelligente Zusammenspiel von Fenstern, außenliegendem Sonnenschutz und Gebäudeautomation. Wie sich diese Komponenten zu energieeffizienten und klimaresilienten Gesamtsystemen verbinden lassen, zeigt die R+T – Weltleitmesse für Rollladen, Tore und Sonnenschutz – vom 15. bis 19. Februar 2027 in Stuttgart.

Kühlleiter setzt neue Prioritäten

Lange lag der Schwerpunkt der Gebäudeenergiepolitik auf der Reduzierung von Heizwärmeverlusten. Mit zunehmenden Hitzeperioden rückt jedoch der Schutz vor sommerlicher Überhitzung in den Mittelpunkt. Hochgedämmte Gebäude benötigen wirksame Strategien, um den Wärmeeintrag zu begrenzen und den Kühlenergiebedarf zu reduzieren. Orientierung bietet die von der European Solar Shading Organisation (ES-SO) entwickelte Kühlleiter (Ladder of Cooling). Sie beschreibt eine klare Reihenfolge: Zunächst sollen passive Maßnahmen wie Begrünung, Verschattung und außenliegender Sonnenschutz den Wärmeeintrag verhindern. Erst danach folgen natürliche Lüftungskonzepte, etwa die automatisierte Nachtauskühlung. Aktive Kühlsysteme kommen erst zum Einsatz, wenn diese Potenziale ausgeschöpft sind. „Mit der Kühlleiter möchten wir Politik, Planenden und der Bauwirtschaft ein praxisnahes Instrument an die Hand geben, das den sommerlichen Wärmeschutz als festen Bestandteil nachhaltiger Gebäude etabliert. Dass die ES-SO seit 2026 ein fachlicher Träger der R+T ist, unterstreicht unseren Anspruch, diese Themen europaweit voranzutreiben und den Austausch zwischen Industrie, Wissenschaft und Politik weiter zu stärken “, betont ES-SO-Präsident Anders Hall.B ildnachweis: European Solar Shading Organisation.

Gebäudeöffnung als intelligentes Gesamtsystem

Wirksamer sommerlicher Wärmeschutz entsteht nicht durch Einzelprodukte, sondern durch das Zusammenspiel aller Komponenten an der Gebäudeöffnung. Fenster steuern Tageslicht, Belüftung und solare Wärmegewinne. Ihr volles Potenzial entfalten sie jedoch erst in Kombination mit außenliegendem Sonnenschutz und intelligenter Steuerung. Außenliegende Verschattung verhindert, dass Sonnenenergie überhaupt durch die Verglasung in das Gebäude gelangt. Dynamische Systeme reagieren auf Wetter und Jahreszeit: Sie reduzieren im Sommer den Wärmeeintrag und den Kühlbedarf, während sie im Winter solare Wärmegewinne gezielt nutzen und so Heizenergie sparen. Deshalb sollten Fenster und Sonnenschutz bereits in der Planungsphase gemeinsam betrachtet werden.

Diesen Systemgedanken verfolgt auch die von Somfy initiierte Brancheninitiative „Level Up – Fenster für Weiterdenker“. Sie wirbt dafür, Fenster, Sonnenschutz sowie Motorisierungs- und Automatisierungstechnik als integriertes Gesamtsystem zu planen. Das stärkt Energieeffizienz, Wohnkomfort und Wirtschaftlichkeit gleichermaßen und eröffnet Fachbetrieben zusätzliche Chancen in Beratung und Projektentwicklung.

Vernetzte Systeme prägen die Branche

Die Anforderungen an Energieeffizienz, Klimaanpassung und Nutzerkomfort verändern die Bau- und Gebäudetechnik grundlegend. Hersteller entwickeln ihre Lösungen zunehmend als aufeinander abgestimmte Systeme, die Fenster, Sonnenschutz, Antriebstechnik, Automation und Fassadenlösungen intelligent miteinander verbinden. Damit rückt die gesamte Gebäudeöffnung als funktionale Einheit in den Mittelpunkt. Eine Schlüsselrolle übernimmt dabei die Gebäudeautomation. Smart-Home-Technologien vernetzen Fenster, Rollläden, Raffstores, Textilscreens sowie Lüftungs- und Steuerungssysteme zu einem intelligenten Gesamtsystem. Sensoren erfassen Sonneneinstrahlung, Wind, Außentemperatur und Raumklima, ergänzt durch Wetterprognosen. Auf dieser Grundlage reagiert das Gebäude automatisch und verhindert eine Überhitzung oder Unterkühlung bereits, bevor sie entsteht.

Für den Fensterbau, Sonnenschutzfachbetriebe, Planung und das Elektrohandwerk eröffnet diese Entwicklung neue Marktchancen. Bauherinnen und Bauherren, Investorinnen und Investoren erwarten zunehmend integrierte Lösungen statt einzelner Produkte. Wer seine Beratung um Sonnenschutz, Automation und Smart-Home-Technologien erweitert, schafft zusätzliche Wertschöpfung, stärkt die Kundenbindung und reduziert durch frühzeitige gewerkeübergreifende Planung Schnittstellen sowie Montagefehler. Zusätzliche Impulse setzen Förderprogramme für außenliegenden Sonnenschutz im Rahmen energetischer Sanierungen.

Smart-Home-Technologien vernetzen Fenster, Rollläden, Raffstores, Textilscreens sowie Lüftungs- und Steuerungssysteme zu einem intelligenten Gesamtsystem. Auf dieser Grundlage reagiert das Gebäude automatisch und verhindert eine Überhitzung oder Unterkühlung bereits, bevor sie entsteht. | Bildnachweis: Frank Eppler / Messe Stuttgart

Diesen Wandel greift auch die R+T 2027 auf. Gemeinsam mit ihren fachlichen und ideellen Trägern, den ausstellenden Unternehmen sowie Partnerinnen und Partnern des umfangreichen Rahmenprogramms zeigt sie, wie vernetzte Lösungen für energieeffiziente und klimaresiliente Gebäude entstehen. Im Mittelpunkt stehen intelligente Antriebstechnik, adaptive Sonnenschutzsysteme, automatisierte Steuerungen sowie integrierte Fenster- und Fassadenkonzepte. Entscheidend ist dabei nicht die Leistungsfähigkeit einzelner Komponenten, sondern ihr reibungsloses Zusammenspiel.

„Die Zukunft der Gebäudehülle liegt nicht in einzelnen Produkten, sondern im intelligenten Zusammenspiel aller Gewerke. Nur wenn Fensterbau, Sonnenschutz, Automation, Fassadentechnik und Planung frühzeitig zusammenarbeiten, entstehen Lösungen, die den steigenden Anforderungen an Energieeffizienz, Klimaanpassung und Wohnkomfort gerecht werden“, sagt Sandra Musculus, Vorsitzende der IVRSA und Präsidentin des ITRS Bildnachweis: ITRS e.V.. Genau diesen ganzheitlichen Ansatz macht die R+T 2027 erlebbar und bietet der Branche eine einzigartige Plattform für Innovation, Wissenstransfer und persönlichen Austausch.

Weitere Informationen finden Sie unter www.messe-stuttgart.de/r-t

Quelle: Messe Stuttgart