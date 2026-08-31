Ausschreibung Plagiarius-Wettbewerb 2027 – 50 Jahre für’s Original

Bevor die jährlich wechselnde Experten-Jury aus allen Einsendungen die Preisträger wählt, werden die vermeintlichen Plagiatoren von der Aktion Plagiarius schriftlich auf ihre Nominierung hingewiesen und erhalten die Möglichkeit zur Stellungnahme. Die große Medienreichweite und der hohe Bekanntheitsgrad des „Plagiarius“ haben über die Jahre hinweg regelmäßig eine abschreckende Wirkung gezeigt: Die Angst vor öffentlicher Blamage hat schon so manchen Plagiator dazu gebracht eine Einigung mit dem Originalhersteller zu suchen und z.B. Restbestände vom Markt zu nehmen, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben oder Lieferanten preiszugeben.

Die Preisverleihung findet im Rahmen einer Pressekonferenz auf der Frankfurter Messe „Ambiente“ statt. Während der Ambiente (29. Januar – 02. Februar 2027) werden alle eingereichten Originale und Plagiate an prominenter Stelle ausgestellt. Anschließend werden die Preisträger-Produkte im Museum Plagiarius in Solingen sowie online und bei Plagiarius-Ausstellungen einem breiten Publikum zur praxisnahen Sensibilisierung präsentiert.

Zum Wettbewerb einzureichen sind:

– Das Originalprodukt (inkl. Verpackung)

– Das vermeintliche Plagiat (inkl. Verpackung)

– Das ausgefüllte, unterschriebene Anmeldeformular

– 1 Foto (Schnappschuss): links Original / rechts Plagiat (gleiche Perspektive) oder 2 Einzelfotos

– Korrespondenz mit dem Plagiator, sofern erfolgt

– Kopien von eingetragenen gewerblichen Schutzrechten, falls angemeldet

– Ggfs. weitere Hintergrundinformationen, die der Jury behilflich sein könnten (kurz/präzise)

– Ggfs. Gegenüberstellung Original / Plagiat (Text, Fotos, Video) – bitte keine Werbung fürs Originalprodukt

Das Anmeldeformular inkl. Teilnahmebedingungen und Informationen zur Datenverarbeitung können unter www.plagiarius.com in der Rubrik „Wettbewerb“ herunter geladen werden.

Fragen beantwortet Christine Lacroix, Tel. +49(0)7308 / 922 422 oder e-Mail info@plagiarius.com.

Quelle: Aktion Plagiarius e.V.