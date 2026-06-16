Schauraumeröffnung der Tischlerei Birgmann – Der nächste Schritt: GEMEINSAM.

Der großzügige Schauraum lädt dazu ein, in stilvolle Küchen- und Wohnwelten einzutauchen und unterstreicht dabei den Anspruch des Familienbetriebs, seine Kunden nicht nur mit hochwertiger Eigenproduktion zu überzeugen, sondern fortan auch mit einem hochwertigen Markenportfolio auf dem Weg zu individuellen Wohnlösungen zu begeistern.

DER KREIS begleitete den zertifizierten Küchenspezialisten dabei als Partner und unterstützte den Traditionsbetrieb für den nächsten Schritt in der Unternehmensentwicklung. Im Fokus standen neben der umfassenden Sortimentsgestaltung die vielfältigen Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen, die den Auftritt des neuen Showrooms ergänzten und zur Sichtbarkeit der Eröffnung beitrugen.

Nahezu 500 Besucher nutzten die Gelegenheit, den neuen Schauraum an drei Eröffnungstagen kennenzulernen und sich von den diesem einzigartigen Handwerksbetrieb inspirieren zu lassen. Die positive Resonanz bestätigt einen Trend, der sich im gesamten Küchenfachhandel beobachten lässt: Kunden suchen Orientierung, Verlässlichkeit und kompetente Ansprechpartner, die sie bei wichtigen Entscheidungen begleiten.

„Die Anforderungen an den Küchenfachhandel haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Heute stehen die Menschen und ihre individuellen Bedürfnisse im Mittelpunkt. Umso wichtiger sind Betriebe, die neben handwerklicher Kompetenz auch umfassende Beratungs- und Planungsleistungen bieten. Genau dabei unterstützen wir unsere Mitglieder – mit Erfahrung, Austausch und Dienstleistungen, die ihnen den Rücken für ihr Kerngeschäft freihalten“, betont Martin Laireiter, Geschäftsführer von DER KREIS Österreich.

Die Weiterentwicklung der Tischlerei Birgmann zeigt, wie sich traditionelle Handwerkskompetenz und moderne Schauraumkonzepte erfolgreich ergänzen. Ein Weg, den immer mehr Tischlereibetriebe einschlagen, um den steigenden Erwartungen der Kunden gerecht zu werden.

Weitere Informationen finden Sie unter derkreis.at und unter kuechenspezialisten.at

Quelle: Der Kreis