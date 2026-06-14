Die Flächenvorhang-Kollektion 2026 von erfal verbindet Design, Funktion und moderne Wohnlichkeit

Mit natürlichen Farbwelten, hochwertigen Strukturstoffen und erstmals auch exklusiven Digitaldruckdesigns wird der Flächenvorhang zum architektonischen Gestaltungselement – klar, modern und überraschend vielseitig

Textile Flächen mit Wirkung

Wo früher vor allem klassische Vorhänge oder filigrane Plissees dominierten, zeigen moderne Flächenvorhänge heute eine neue Form der Raumgestaltung. Die großflächigen, verschiebbaren Paneele verleihen Räumen Ruhe und Struktur, ohne dabei schwer zu wirken. Gerade in offenen Wohnkonzepten entfalten sie ihre besondere Wirkung: Sie strukturieren Räume auf elegante Weise, schaffen Privatsphäre und bewahren dennoch eine helle, offene Atmosphäre.

Besonders an großen Fensterfronten oder Glasflächen entstehen so elegante Inszenierungen aus Licht, Schatten und Textur. Gleichzeitig eignen sich Flächenvorhänge auch hervorragend als textile Raumteiler – etwa zwischen Wohn- und Essbereich, im Homeoffice oder in modernen Objektbereichen.

Das erfal Fläechenvorhangdigitaldruckmotiv Casoni

Farben, die Ruhe ausstrahlen – und Akzente setzen

Die neue Kollektion orientiert sich bewusst an aktuellen Interior-Trends. Im Mittelpunkt stehen harmonische Naturtöne und moderne Farbnuancen, die sich vielseitig kombinieren lassen.

Eine ruhige Basis aus Weiß, Beige und Sand schafft zeitlose Eleganz. Ergänzt wird sie durch warme Creme- und Salbeitöne sowie feine Grauabstufungen, die modernen Wohnräumen Tiefe und Ruhe verleihen. Für ausdrucksstarke Akzente sorgen Petrol, Senf und Terrakotta – Farben, die Wärme und Charakter in minimalistische Einrichtungen bringen.

Auch die Materialien greifen den Wunsch nach Natürlichkeit auf. Stoffe in Leinen-, Hanf- oder Juteoptik sorgen für eine authentische Haptik und unterstreichen den Trend zu wohnlichen, textilen Oberflächen. Besonders die Strukturstoffe der neuen Kollektion wirken modern und hochwertig und harmonieren ideal mit klaren Möbel- und Einrichtungslinien.

Das erfal Fläechenvorhangdigitaldruckmotiv Pineda

Exklusive Digitaldrucke für individuelle Raumkonzepte

Ein besonderes Highlight der Flächenvorhang-Kollektion 2026 sind die neuen Digitaldruckstoffe. Erstmals bietet erfal im Bereich der Flächenvorhänge exklusive Druckdessins an, die individuell auftragsbezogen gefertigt werden.

Detailaufnahme vom Modell Civetta

Insgesamt stehen 37 Motive zur Auswahl, gegliedert in drei eigenständige Stilwelten:

EMPIRE interpretiert urbane Skylines und architektonische Formen in kühlen, modernen Farbwelten. Die Designs wirken klar, grafisch und elegant – ideal für moderne Wohn- und Arbeitsbereiche.

LEAVES bringt die Ruhe und Vielfalt der Natur in den Raum. Organische Formen und warme Naturmotive schaffen eine wohnliche Atmosphäre mit entspannter Ausstrahlung.

GRAPHIC setzt auf reduzierte Linienführungen, klare Strukturen und zeitgemäße Farben. Die Dessins wirken puristisch und modern und passen besonders gut zu minimalistischen Interiors.

Ergänzend dazu stehen bei ausgewählten Motiven Uni-Farbdrucke mit dezenten grafischen Strukturen zur Verfügung, die sich harmonisch kombinieren lassen und zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen.

Detailaufnahme vom Modell Stelvio

Funktionalität trifft Komfort

Neben der gestalterischen Vielfalt überzeugt die Kollektion auch funktional. Insgesamt umfasst das Sortiment über 70 Stoffqualitäten – von transparenten Geweben, die Tageslicht sanft filtern, bis hin zu blickdichten Stoffen für optimalen Sichtschutz.

Die verschiebbaren Paneele lassen sich flexibel anordnen und bieten dadurch zahlreiche Möglichkeiten der Raumgestaltung. Je nach Wunsch können die Flächenvorhänge von Hand, mit Schleuderstab oder per Schnurzug bewegt werden. Optional sorgt eine motorisierte Bedienung für zusätzlichen Komfort – besonders bei großen Fensteranlagen oder Smart-Home-Konzepten.

Auch technisch bietet das System hohe Flexibilität: Gerade oder gebogene Schienenvarianten ermöglichen eine passgenaue Montage an Wand oder Decke und integrieren sich harmonisch in unterschiedlichste Raumgestaltungen.

Die erfal Flächenvorhange R-0245

Maßgefertigte Lösungen für modernes Wohnen

Gefertigt werden die Flächenvorhänge individuell in Falkenstein – exakt abgestimmt auf Raum, Fensterfläche und gewünschte Funktion. Dadurch entstehen maßgenaue Lösungen, die Architektur und Einrichtung perfekt ergänzen.

Mit der neuen Flächenvorhang-Kollektion 2026 wird deutlich, wie vielseitig textile Flächen heute in der modernen Raumgestaltung eingesetzt werden können. Ob zurückhaltend und natürlich, grafisch und modern oder als ausdrucksstarker Blickfang: Flächenvorhänge werden zu einem zentralen Gestaltungselement zeitgemäßer Wohn- und Arbeitswelten – und machen aus Fenstern echte Raumgestalter.

Die Musterkarten (oben) von der Flächenvorhangkollektion 2026 passen perfekt in den Musterkoffer (unten)

Weitere Informationen finden Sie unter www.erfal.de

Quelle: erfal