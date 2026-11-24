Internationale Marktdaten treffen auf persönliche Vernetzung: Euromonitor Market Insights bietet Hersteller*innen und Einkäufer*innen neue Perspektiven auf die globalen Märkte für Schreibgeräte, Papeterie und Taschen

Conzoom Circle lädt Ambiente-Aussteller und Besucher*innen zu einer exklusiven Keynote von Euromonitor International mit anschließendem Networking ein. Ana Tique, Research Consultant bei Euromonitor International, stellt ausgewählte Erkenntnisse aus einem neuen globalen Branchenreport vor: von internationalen Wachstumsregionen über verändertes Konsumentenverhalten und Premiumisierung bis hin zum E-Commerce.

Das Angebot richtet sich an Hersteller und Einkäufer*innen aus Stationery, School, Gifts, Lifestyle und Bags. Die Teilnehmenden erhalten Einblicke in Marktpotenziale bis 2030, können individuelle Fragen an die Euromonitor-Expertin richten und neue Branchenkontakte knüpfen.

Termin: Samstag, 30. Januar 2027, 16:30 bis 17:30 Uhr

Ort: Conzoom Solutions Academy (Halle 4.0, Saal Europa)

Teilnahme: Bitte melden Sie sich bis spätestens 22. Januar 2027 per E-Mail an: Conzoom.Solutions@messefrankfurt.com

Ambiente Giving: Internationale Markenvielfalt in Halle 4.2

Die passenden Produktangebote zu den Euromonitor Market Insights finden internationale Einkäufer*innen direkt auf der Ambiente: In Halle 4.2 präsentiert Urban Gifts, Stationery & School ein vielseitiges internationales Angebot an hochwertigen Schreibgeräten, Papeterie, Schulbedarf, Taschen und designorientierten Geschenkartikeln.

Zu den renommierten Marken zählen unter anderem Caran d’Ache, Diplomat, Legami und Secrid. Mit Faber-Castell ist auch eine der international bekanntesten Marken für Schreib- und Zeichengeräte wieder vertreten. Spannende Neuaussteller wie Gmund, Kamoi Kakoshi und The Pepin Press setzen zusätzliche Akzente im hochwertigen Stationery-Segment.

Ergänzend bietet Global Sourcing Stationery & School in Halle 10.0 ein breites internationales Angebot für das Volumengeschäft rund um Schreibgeräte, Papeterie und Schulbedarf. Damit verbindet die Ambiente aktuelle Markteinblicke mit konkreten Produktangeboten und vielfältigen Geschäftsmöglichkeiten für Hersteller und Handel.

Nächste Messetermine

Ambiente, Christmasworld und Creativeworld finden 2027 Ende Januar auf dem Frankfurter Messegelände statt. Den Auftakt bilden erneut die Compass Talks am Vortag, dem 28. Januar 2027.

Ambiente/Christmasworld: 29. Januar bis 2. Februar 2027

Creativeworld: 29. Januar bis 1. Februar 2027

Weitere Informationen finden Sie unter www.ambiente.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt/Foto Pietro Sutera