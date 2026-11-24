VERO NOVA greift die klare Gestaltung des bestehenden Systems auf und ergänzt sie um die natürliche Materialität von Holz. Die neuen Lamellentüren lassen sich nahtlos und formschlüssig mit den VERO Glasvitrinen kombinieren. Charakteristisch ist die präzise Konstruktion der Fronten: Die vertikalen Echtholzlamellen schließen umlaufend bündig mit den Schrankseiten ab. Dadurch bleibt die Lamellenstruktur auch bei der Aneinanderreihung mehrerer Schränke ohne sichtbare Unterbrechung erhalten. Es entsteht eine ruhige, flächige Gesamtoptik.

Im Zusammenspiel von VERO Glasvitrinen und VERO NOVA Lamellentüren entstehen lebendige Raumbilder. Die Transparenz des Glases trifft auf die strukturierte Oberfläche der Echtholzlamellen und erzeugt eine spannungsvolle Gesamtwirkung. Die Lamellentüren können als durchgängiges Gestaltungselement oder als gezielt eingesetzter Akzent innerhalb einer Planung verwendet werden. Besonders in Verbindung mit der integrierten Beleuchtung entfalten die vertikalen Echtholzlamellen ihre räumliche Wirkung. Licht und Schatten betonen die feine Struktur der Lamellen und verleihen den Vitrinen zusätzliche Tiefe. Die Echtholzlamellen sind in Eiche und Nussbaum erhältlich.

Die Innenausführung der Schränke wird jeweils auf die gewählte Holzart abgestimmt und erzeugt so ein harmonisches Farb- und Materialbild. Ergänzend bietet LEICHT passende Furnieroberflächen an, mit denen sich die Materialität der Lamellen in der weiteren Planung fortführen lässt.

Mit VERO NOVA setzt LEICHT den wohnlichen Charakter der Küche über den Küchenraum hinaus fort. Die Vitrinen schaffen einen fließenden Übergang in Ess- und Wohnbereiche und unterstützen ganzheitliche Einrichtungskonzepte, in denen Materialität und Architektur über einzelne Funktionsbereiche hinaus gedacht werden.

Die Lamellentüren entstehen in reiner handwerklicher Fertigung mit besonderer Präzision. Sie stehen für Unter-, Ober- und Hochschränke in den Breiten 45, 50 und 60 Zentimetern zur Verfügung.

Ergänzend erweitert LEICHT die VERO-Kollektion um einen Glasabschlussschrank, einen Klappenoberschrank sowie eine grifflose Ausführung. Der neue Glasabschlussschrank bildet mit einer seitlich angeschlagenen Glastür einen ruhigen Abschluss von Hochschrankzeilen und ist wahlweise mit Holz- oder Glasfachböden sowie mit oder ohne Beleuchtung erhältlich. Der Klappenoberschrank integriert den Beschlag vollständig in die Korpusseiten und bewahrt so die filigrane Gestaltung des Aluminiumrahmens. Mit der grifflosen Ausführung und Tip Soft Close führt LEICHT die reduzierte Formensprache des Systems konsequent fort.

Weitere Informationen finden Sie unter www.leicht.com

Quelle: LEICHT