Mit Christoph Pibal hat EMCO Bautechnik einen ausgewiesenen Branchenkenner gewonnen, so das Unternehmen. Der Vertriebsexperte verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Außendienst in der Raumausstatter-Branche und ein gewachsenes Netzwerk. Zuletzt war er für einen regional tätigen Einkaufsverband für Raumausstatter tätig.

Pibal betreut in seinem Vertriebsgebiet Planer, Verarbeiter, Handelspartner und Bauherren. Mit seiner Branchenkenntnis wird er die persönliche Betreuung vor Ort weiter verstärken und ausbauen.

Christoph Pibal, neuer Gebietsverkaufsleiter der EMCO Bautechnik für die Regionen Kärnten, Steiermark und Süd-Burgenland

Mehr unter www.emco-bau.com

Quelle: EMCO