Silvester mit Fondue – Gemeinsam genießen mit RÖSLE

Ob klassisch mit Fleisch, vegetarisch mit Gemüse oder ganz kreativ: Fondue bringt alle an einen Tisch und lässt viel Zeit zum Reden, Anstoßen und gemeinsamen Genießen. Mit dem RÖSLE Fondue-Set wird der Silvesterklassiker stilvoll und komfortabel serviert. Das Set umfasst einen robusten Edelstahltopf mit Glasdeckel, sechs Fonduegabeln, Fonduering, Rechaud, leistungsfähigen Gasbrenner und Edelstahlteller. Schüsseln von RÖSLE bieten zusätzlichen Platz für Saucen, Dips und Beilagen – so steht einem genussvollen Jahresausklang nichts mehr im Weg.

Weitere Informationen finden Sie unter www.roesle.com

Quelle: RÖSLE