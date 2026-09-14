Mazing: KI Content für die Möbelbranche, der sich wirklich skalieren lässt

Die Gründer von Mazing

Mazing ist eine Plattform für Möbelhersteller und Händler, die visuelle Produktinhalte effizienter erstellen und ausspielen möchten. Unternehmen können bestehende Produktbilder nutzen, um daraus hochwertige Lifestyle Szenen, Produktvisualisierungen, Videos oder weitere Content Formate zu erzeugen. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf der Qualität eines einzelnen Bildes, sondern auf konsistenten Ergebnissen, klaren Workflows und der Möglichkeit, große Sortimente strukturiert zu bearbeiten.

Gerade für Unternehmen mit vielen Produkten, Varianten, Marken oder Vertriebskanälen ist Skalierbarkeit entscheidend. Ein weiterer Vorteil ist die Wiederverwendbarkeit: Inhalte können zentral erstellt und anschließend für Onlineshop, Social Media, Print, Händlerportale oder die Weitergabe an Handelspartner genutzt werden. Damit wird aus Content Produktion ein besser planbarer Prozess. Inhalte müssen nicht nur schnell entstehen, sondern auch zum Produkt, zur Marke und zum jeweiligen Einsatzzweck passen. Mazing verbindet deshalb KI gestützte Bilderstellung mit Funktionen für Serienproduktion, Freigaben und die Weiterverwendung vorhandener Produktdaten. So kann KI vom einzelnen Experiment zu einem produktiven Bestandteil im Marketing, E Commerce und Vertrieb werden.

Mazing KI Bild

Gleichzeitig steigt mit dem Einsatz generativer KI auch die Bedeutung regulatorischer und datenschutzrechtlicher Anforderungen. Mazing legt daher besonderen Wert auf einen professionellen Einsatz im Unternehmensumfeld und berücksichtigt Themen wie Datenschutz, Datenverarbeitung, EU AI Act sowie die Kennzeichnung und Nachvollziehbarkeit KI generierter Inhalte.

Mazing auf der M.O.W.

Wer Mazing kennenlernen möchte, hat auf der M.O.W. gleich mehrere Möglichkeiten. Während der Messe finden Sie uns am Stand 7, Halle 11 außen, im Messezentrum Bad Salzuflen. Am 22.09. veranstalten wir außerdem zwischen Halle 19 und 20 unser Abendevent unter dem Motto „Die besten Momente lassen sich nicht generieren“. Denn so sehr KI Prozesse beschleunigen und Content verbessern kann, persönliche Gespräche, Begegnungen und gute gemeinsame Abende bleiben schwer zu ersetzen.

Zusätzlich bieten wir Leserinnen und Lesern von Wohnkultur die Möglichkeit, einen kostenfreien KI Workshop mit Mazing zu buchen. Dabei geht es nicht um eine allgemeine Produktdemo, sondern um konkrete Anwendungsfälle aus dem eigenen Unternehmen. Gemeinsam betrachten wir bestehende Prozesse, Produkte und Content Anforderungen und zeigen, wo KI bereits heute sinnvoll eingesetzt werden kann, wo Skalierung möglich ist und welche organisatorischen oder regulatorischen Punkte dabei berücksichtigt werden sollten.

Hier buchen: https://mazingxr.com/kontakt/

Unser Ziel ist einfach: weniger Zeit für wiederkehrende Content Produktion, mehr Möglichkeiten für hochwertige Produktkommunikation und ein KI Prozess, der auch dann funktioniert, wenn aus fünf Bildern fünftausend werden.

Mazing Before and After

Weitere Informationen finden Sie unter www.mazingxr.com

Quelle: MAZING