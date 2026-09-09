Systemo macht Materialvielfalt erlebbar: Der neue Katalog ist da

Der neue Systemo Katalog 2026/2027 zeigt neue Dekore, Materialien und Produktinnovationen

Auf 68 Seiten präsentiert Systemo die Vielfalt authentischer Materialien für moderne Küchenkonzepte. Von Ceramic, Quarzstein und Naturstein über Glas, Massivholz und SensiQ bis hin zur neuen Kompaktplatte zeigt die Kollektion die ganze Vielfalt authentischer Materialien.

Anschauliche Beispiele verdeutlichen, wie Materialien Wohnlichkeit schaffen, den Charakter einer Küche prägen und gleichzeitig den Anforderungen des Alltags standhalten. Mit der Umstellung auf einen einjährigen Kollektionsrhythmus wird auch der Systemo Katalog ab 2028 jährlich erscheinen. So werden neue Materialien und Dekore künftig schneller in die Kollektion aufgenommen.

Belastbar im Alltag. Zeitlos im Design.



Arbeitsplatten sind weit mehr als reine Funktionsflächen. Sie sind der Mittelpunkt des Küchenlebens: Hier wird gekocht, gearbeitet, erzählt und gemeinsam Zeit verbracht.

Inspirierende Küchenplanungen zeigen, wie sich Arbeitsplatten, Nischenverkleidungen, Wangenelemente und Barplatten perfekt aufeinander abstimmen lassen. Besondere Gestaltungselemente wie hohe Arbeitsplatten, Schwallränder oder materialgleiche Spülbecken eröffnen neue Möglichkeiten für individuelle Küchenarchitektur. Gleichzeitig liefert der Katalog alle wichtigen Informationen zu Materialstärken, Einsatzbereichen und Kombinationsmöglichkeiten auf einen Blick.

Für alle, die Materialien bewusst auswählen



Der Katalog richtet sich an alle, die Wert auf Qualität, Beständigkeit und authentische Materialien legen. Er inspiriert bei der Planung, gibt Orientierung bei der Materialwahl und zeigt aktuelle Dekortrends für moderne Küchen. Ob Planer, Handelspartner oder Privatkunde: Der Katalog zeigt die Unterschiede zwischen den Materialien auf und unterstützt dabei, die passende Lösung für individuelle Ansprüche zu finden.

Die digitale Ausgabe ist unter www.systemo.de verfügbar.

Quelle: Systemo