Murexin investiert 350.000 Euro in Kompetenzzentrum

Von links: Rainer Pascher, Geschäftsführer Murexin GmbH und Sebastian Lumetzberger, Entwicklungsleiter Murexin GmbH am Hauptsitz Wiener Neustadt.

Murexin hat sein Kompetenzzentrum für Forschung, Entwicklung und Qualitätssicherung am Hauptsitz in Wiener Neustadt modernisiert und erweitert. In den vergangenen 18 Monaten investierte der Bauchemiespezialist rund 350.000 Euro in neue Prüf- und Messgeräte, eine Prozesslüftung für normierte Prüfbedingungen sowie in die Renovierung und Erweiterung der Labor- und Praxisräume.

Das Kompetenzzentrum bündelt die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der internationalen Murexin Gruppe. Rund 25 Mitarbeitende arbeiten hier an neuen Produkten, optimieren bestehende Rezepturen und entwickeln Prüfkriterien für die interne Qualitätskontrolle. Weitere Entwicklungsteams und Labors befinden sich in Deutschland, Slowenien und Ungarn.

„Unsere Kunden erwarten Produkte, die heutigen und künftigen Anforderungen zuverlässig entsprechen. Dafür brauchen wir moderne Prüftechnik, klar definierte Verfahren und eine enge Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe. Mit der Investition in Wiener Neustadt schaffen wir die Voraussetzungen, um neue Produkte effizient zu entwickeln und bestehende Lösungen laufend zu verbessern“, erklärt Rainer Pascher, Geschäftsführer der Murexin GmbH.

Neue Prüftechnik für reproduzierbare Ergebnisse

Zu den zentralen Neuanschaffungen zählt eine Universalprüfmaschine, mit der Zug-, Druck-, Biege-, Schäl- und Adhäsionsprüfungen an unterschiedlichen Materialien durchgeführt werden können. Ein Ultraschallmesssystem ermöglicht es, Abbindeprozesse und die Festigkeitsentwicklung von Produkten zerstörungsfrei zu verfolgen.

Ein neues Gerät für beschleunigte Bewitterungsprüfungen ermöglicht dazu Untersuchungen, wie sich Materialien unter UV-Strahlung, Wärme und Feuchtigkeit verändern. Die neue Prozesslüftung stellt für die Qualitätskontrolle und die werkseigene Produktionskontrolle ein Normklima von 23 Grad Celsius und 50 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit sicher. So lassen sich Produkte von der Entwicklung bis zur laufenden internen Qualitätskontrolle objektiv, zuverlässig und unter reproduzierbaren Bedingungen prüfen.

„Die neuen Geräte ermöglichen uns engmaschige Prüfungen unter konstanten Bedingungen. Entscheidend ist, die messbaren Laborwerte mit den Erfahrungen aus der praktischen Verarbeitung zu verbinden. So definieren und überprüfen wir jene Parameter, die für die zuverlässige Funktion eines Produktes maßgeblich sind“, sagt Sebastian Lumetzberger, Entwicklungsleiter Murexin GmbH.

Die neue Universalprüfmaschine im Murexin Kompetenzzentrum in Wiener Neustadt ermöglicht Zug-, Druck-, Biege-, Schäl- und Adhäsionsprüfungen an unterschiedlichen Materialien

Labor und Baustellenpraxis enger verzahnt

Im Zuge des Umbaus entstanden zusätzliche Praxisräume. Dort arbeiten Forschung und Entwicklung, Anwendungstechnik und Produktmanagement enger und strukturierter zusammen. Produkte werden nicht nur im Labor, sondern auch unter realistischen Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen getestet. Die Ergebnisse fließen unmittelbar in die Entwicklung neuer Produkte und die Optimierung bestehender Rezepturen ein.

Parallel dazu baut Murexin die internationale Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung aus. Vierteljährliche Treffen in den Produktionsländern und eine gemeinsame Produkt-, Rezeptur- und Rohstoffdatenbank ermöglichen den Teams, Ergebnisse und Erfahrungen rasch auszutauschen und standortübergreifend zu nutzen.

Mit dem Ausbau des Kompetenzzentrums stärkt Murexin den Standort Wiener Neustadt als zentrale Drehscheibe für Produktentwicklung und Qualitätssicherung innerhalb der Unternehmensgruppe.

Mit dem neuen Ultraschallmessgerät kann Murexin Abbindeprozesse und die Festigkeitsentwicklung von Produkten zerstörungsfrei prüfen und verfolgen