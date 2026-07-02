Touch oder Drehknebel? berbel setzt auf Wahlfreiheit am Kochplatz

Während die einen die klare Optik moderner Touch-Bedienungen schätzen, bevorzugen andere die direkte Rückmeldung physischer Bedienelemente. Die berbel Downline Kochfeldabzüge Downline Infinity Pro, Downline Advance und Downline Performance bieten eine Kombination aus Touch-Bedienung, optionalen Drehknebeln und integrierten Steckdosen.

Ein berbel Konzept, das sich den Gewohnheiten ihrer Nutzer anpasst – und nicht umgekehrt. Diese Verbindung von Komfort, Funktionalität und Design macht den Kochplatz zum Mittelpunkt

moderner Wohnküchen.

Haptik und Touch in einem Konzept

Jeder kocht anders und entsprechend unterschiedlich sind die Erwartungen an die Bedienung. Statt sich für das eine oder das andere entscheiden zu müssen, bietet berbel beides. Über fünf hochwertige Drehknebel lassen sich die wichtigsten Funktionen von Kochfeld und Lüfter intuitiv steuern. Das robuste Rastwerk sorgt für eine präzise haptische Rückmeldung bei jeder Einstellung und vermittelt ein hochwertiges Bediengefühl. Eine integrierte LED-Beleuchtung – die je nach Funktion und Status in Kaltweiß oder Orange leuchtet – unterstützt die Orientierung während des Kochens und informiert über die aktuelle Einstellung.

Gerade im lebhaften Küchenalltag zeigt die haptische Bedienung ihre Stärken: Auch mit feuchten Händen oder während des Kochens lassen sich Lüftungsstufen und Funktionen sicher und

komfortabel einstellen. Gleichzeitig profitieren Nutzer weiterhin von den Möglichkeiten und dem klaren Design der modernen Touch-Steuerung. So entsteht ein Bedienkonzept, das sich flexibel an unterschiedliche Vorlieben und Situationen anpasst.

Auch gestalterisch setzen die Knebel Akzente. Erhältlich in edlem Schwarz oder hochwertiger Edelstahloptik fügen sie sich harmonisch in unterschiedliche Küchenkonzepte ein und unterstreichen den individuellen Charakter moderner Wohnküchen. Die klar gestaltete Frontleiste erhält dadurch eine hochwertige, architektonische Anmutung.

Mehr Komfort direkt am Kochfeld

Mehr Komfort entsteht oft durch die kleinen Details. So können die Downline Modelle Infinity Pro, Advance und Performance zusätzlich mit integrierten 230-Volt-Steckdosen – in Schwarz oder Edelstahloptik – ausgestattet werden. Sie befinden sich direkt in der Frontblende und bieten die Stromversorgung genau dort, wo sie benötigt wird.

Ob Mixer, Pürierstab oder Handrührgerät – Küchengeräte lassen sich ohne störende Verlängerungen oder Kabelwege unmittelbar am Kochplatz anschließen. Das schafft Bewegungsfreiheit, sorgt für eine aufgeräumte Arbeitsfläche und macht viele Arbeitsschritte spürbar komfortabler. Optisch fügen sich die berbel Steckdosen und Drehknebel harmonisch in die klare Linienführung der Frontleiste ein. Sie unterstreichen den hochwertigen Charakter der Küche und verleihen dem Kochplatz ein individuelles Gesicht innerhalb des Designs.

Komfortabel und optisch harmonisch sind die berbel Steckdosen

Weitere Informationen finden Sie unter www.berbel.de

Quelle: berbel