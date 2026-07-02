Bernd Lampe – Verabschiedung nach 48 Dienstjahren

Ein Berufsleben bei Beckermann Küchen

Sein beruflicher Weg ist fokussiert auf Beckermann Küchen– einem der ältesten deutschen Küchenhersteller, der in diesem Jahr auf 130 Jahre Geschichte zurückblickt. Im Januar 1978 beginnt Lampe dort als gelernter Bauzeichner in der Planungsabteilung. Er entwirft Musterküchen, plant Ausstellungen – und wächst mit seinen Aufgaben. Es folgen Stationen in der Auftragsbearbeitung,

später die Leitung des Innendienstes und schließlich die Verantwortung für den Vertrieb. Seit 1999 steht er als Geschäftsführer an der Spitze des Unternehmens. Sein Führungsstil folgt dabei stets derselben Überzeugung: nah dran bleiben. Entscheidungen trifft er im Dialog – mit Mitarbeitern, Partnern und Kunden. Diese Bodenhaftung und Praxisnähe haben sein Handeln über Jahrzehnte geprägt und sich besonders in herausfordernden Zeiten bewährt.

Auftragsbearbeitung bei Beckermann im Jahre 1988

Transformation mit Weitblick

In einer Branche, die sich ständig im Wandel befindet, hat Lampe über die Jahre ein ausgeprägtes Gespür für Marktentwicklungen und Wettbewerbsdynamiken entwickelt. Ein Blick auf die Entwicklung von Beckermann Küchen zeigt, wie sehr er diese Veränderungen mitgestaltet hat: Als er 1995 die Verantwortung für den Vertrieb übernahm, lag der Jahresumsatz bei rund 20 Millionen DM bei etwa 100 Mitarbeitern. Küchenplanungen wurden damals noch größtenteils von Hand gezeichnet, Aufträge per Fax übermittelt, von Sachbearbeitern ausgearbeitet und anschließend per manueller Eingabe in die EDV übertragen. Aktenordner prägten das Bürobild und den Arbeitsalltag.

Neuerste Maschinen in der Produktion im Jahr 2026

Heute präsentiert sich ein völlig anderes Bild: Die Prozesse sind digitalisiert, moderne IT Strukturen und erste Anwendungen von KI unterstützen die Abläufe. Auch die Produktion hat sich grundlegend gewandelt – hin zu einer hochmodernen Fertigung mit Losgröße 1, die industrielle Maßfertigung auf höchstem Niveau ermöglicht. Aus dieser Entwicklung heraus übergibt Bernd Lampe heute ein wirtschaftlich solides, technologisch modernes und klar positioniertes Unternehmen mit rund 50 Millionen Euro Umsatz und etwa 220 Mitarbeitern an seinen Nachfolger. Für sein unternehmerisches Wirken wurde er gemeinsam mit seinen Geschäftsführungskollegen im Jahr 2015 als „Unternehmer des Jahres“ im Oldenburger Münsterland ausgezeichnet.

Übergabe mit Vertrauen

Bernd Lampe und Dirk Leenderts

„Ich werde meine Arbeit, meine Kollegen und auch so manche Kunden vermissen, mit denen wir über all die Jahre gemeinsam auch die mitunter dynamischen Marktschwankungen gemeistert haben“, sagt er. „Aber ich kann mit einem sehr guten Gefühl gehen – weil das Unternehmen heute hervorragend aufgestellt ist und wir mit Dirk Leenderts einen Nachfolger gefunden haben,

der unsere Werte und unsere Philosophie schätzt und schon jetzt mit Herzblut weiterentwickelt.“ Nach 48 Jahren Betriebszugehörigkeit verabschiedet sich Bernd Lampe damit in den Ruhestand – und übergibt ein Unternehmen, das stärker, moderner und klarer positioniert ist als je zuvor.

Leidenschaft jenseits des Berufs

Eine zweite große Leidenschaft begleitet Bernd Lampe seit vielen Jahren: die Zucht von Oldenburger Dressur- und Springpferden. Hier zeigt sich eine andere, vielleicht persönlichste Facette. Die Arbeit mit Pferden verlangt Geduld, Vertrauen und ein feines Gespür für Entwicklung – Dinge, die sich nicht erzwingen lassen, sondern wachsen müssen. Gerade in diesem Kontrast liegt die besondere Stärke: Während im Berufsleben Tempo und Entscheidungen gefragt sind, schafft die Arbeit mit Tieren Ausgleich, Erdung und Klarheit. Sie ist Rückzug und Kraftquelle zugleich – und spiegelt vieles von dem wider, was auch sein unternehmerisches Handeln prägt.

Eine Haltung, die bleibt

Im persönlichen Umgang wird Bernd Lampe als ruhig, klar und verlässlich beschrieben. Als jemand, der nicht viele Worte braucht, aber Orientierung gibt. Einer, der zuhört, bevor er entscheidet, und dessen Wort Gewicht hat. Am Ende ist es genau diese Haltung, die ihn ausmacht: Beständigkeit in bewegten Zeiten, Verantwortung statt Selbstdarstellung, ein feines Gespür für Menschen und Märkte – und vor allem eine tiefe Leidenschaft für das, was er tut.

Weitere Informationen finden Sie unter www.beckermann.de

Quelle: Beckermann Küchen