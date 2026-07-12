trendfairs entwickelt die swiss interior expo gemeinsam mit dem Markt weiter

Die nächste Ausgabe der swiss interior expo (siex), die ursprünglich für November 2026 geplant war, wird verschoben. Mit dieser Entscheidung schafft trendfairs bewusst den notwendigen Raum, das Format gemeinsam mit Herstellern, Handel, Verbänden und weiteren Marktpartnern gezielt weiterzuentwickeln.

Die swiss interior expo fand Ende 2024 erstmals in Bern statt. Sie ist als spezialisierte B2B-Fachmesse für die Küchen- und Einrichtungsbranche in der Schweiz angelegt. Sie bringt Hersteller, internationale Marken und innovative Newcomer mit Fachbesucherinnen und Fachbesuchern aus Küchen- und Möbelhandel, Schreinerei, Architektur, Innenarchitektur, Design, Planung, Objektgeschäft und Wohnbau zusammen. Neben Produktneuheiten stehen Inspiration, Networking und zentrale Zukunftsthemen der Branche im Mittelpunkt.

Bereits die Premiere 2024 hat gezeigt, dass die Schweiz Potenzial für eine eigenständige Branchenplattform besitzt. Gleichzeitig haben die intensiven Gespräche der vergangenen Wochen deutlich gemacht, dass eine langfristig erfolgreiche Veranstaltung eine noch breitere Unterstützung und Marktabstützung benötigt.

„Die Gespräche haben uns in einem Punkt klar bestätigt: Die Schweiz ist ein wichtiger Markt und verdient eine starke Branchenplattform. Gleichzeitig haben sie gezeigt, dass für eine erfolgreiche und langfristig tragfähige Durchführung noch eine breitere gemeinsame Basis notwendig ist“, sagt Christopher Boss, Geschäftsführer von trendfairs.

„Unser Ziel ist nicht, eine Veranstaltung um jeden Preis durchzuführen. Unser Ziel ist ein Messeformat, das von den relevanten Marktteilnehmern breit getragen wird und echten Nutzen für Aussteller, Besucher und die gesamte Branche stiftet.“

Unterstützung erhält dieser Schritt auch aus dem Schweizer Markt.

„Die Schweiz braucht eine starke, spezialisierte Branchenplattform für Küche und Interior. Damit eine solche Messe langfristig erfolgreich ist, muss sie in der Branche breit abgestützt sein, bei allen relevanten Marktpartnern. DER KREIS befürwortet daher die Entscheidung, die Messe zu verschieben, ausdrücklich. Gleichzeitig planen wir, den Prozess der Weiterentwicklung weiterhin aktiv zu unterstützen, damit die siex 2027 oder 2028 mit einem klaren Profil, hoher Relevanz und tragfähiger Marktabstützung an den Start geht“, sagt Peter Achermann, Geschäftsführer DER KREIS Schweiz.

Die kommenden Monate wird trendfairs nutzen, um die konzeptionelle Weiterentwicklung der Spezialmesse gemeinsam mit Herstellern, Verbänden, Handel, Handwerk, Architektur, Innenarchitektur, Planung und Projektentwicklung voranzutreiben. Im Fokus stehen die stärkere Einbindung relevanter Marktteilnehmer, die Weiterentwicklung der Besucherzielgruppen, die Schärfung des inhaltlichen Profils sowie die Prüfung von Partnerschaften, Formaten, Standort- und Terminoptionen.

Für trendfairs bleibt die Schweiz ein strategisch wichtiger Markt. Das Unternehmen ist überzeugt, dass die Schweizer Küchen- und Einrichtungsbranche langfristig eine starke, spezialisierte Plattform für Austausch, Innovation und Geschäftsentwicklung verdient.

„Wir glauben an das Potenzial der swiss interior expo und an den Schweizer Markt. Die zusätzliche Zeit werden wir nutzen, um gemeinsam mit unseren Partnern die strukturellen Voraussetzungen für eine starke und langfristig erfolgreiche Branchenplattform zu schaffen“, sagt Christopher Boss.

In den kommenden Monaten wird trendfairs den Dialog mit Herstellern, Handel, Verbänden und weiteren Marktpartnern fortsetzen. Ziel ist es, die swiss interior expo gemeinsam als führende Schweizer Branchenplattform für Küche und Interior weiterzuentwickeln.

Weitere Informationen finden Sie unter www.trendfairs.de und unter www.swiss-interior-expo.ch

Quelle: trendfairs