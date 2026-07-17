TrendSet Sommer 2026: Zentraler Orderauftakt für Herbst/Winter 2026.27 in München

Die Aussteller zeigten sich im Großen und Ganzen zufrieden mit dem Messeverlauf. Doch die Konsumzurückhaltung in Deutschland und dem angrenzenden Ausland war klar zu spüren. Wie auch alle anderen Institutionen hofft die TrendSet in den nächsten Monaten auf einen deutlichen Stimmungswechsel, damit 2027 wieder ein erfolgreiches Jahr für die Branche wird.

Die TrendSet als Stimmungs- und Wirtschaftsbarometer für den Markt

Die TrendSet, die auch ein Stimmungs- und Wirtschaftsbarometer ist, appelliert an die politischen Verantwortlichen, mit motivierender Wirtschaftspolitik bessere Rahmenbedingungen zu schaffen. Wie das auch von allen Wirtschaftsverbänden und vom Markt gefordert wird. Die Verunsicherung der Besucher zeigte sich auch daran, dass die Vor-Order für die Frühlingsware zurückhaltender ausfiel.

„Durch den starken Montag mit hohen Besucherzahlen und guter Order wurde der erste, eher verhaltene Messetag, wieder ausgeglichen. Am Samstag kam generell viel zusammen. Neben der ohnehin schwächelnden Konjunktur, hat auch die Hitze viele eher an die Badeseen als zur Messe gelockt. Hinzu kam, dass die K-Popband BTS ihre einzigen zwei Deutschlandkonzerte am Wochenende in der ausverkauften Allianz Arena spielte. Was zur Folge hatte, dass normale Münchner Hotelzimmer-Preise durch Tausende begeisterte Fans, die in die Landeshauptstadt schwemmten, auf bis zu 800 Euro die Nacht hochschossen. Für Fachbesucher, die von weither kommen, hat das die Präsenz in München deutlich erschwert. Und die, für die sich eine Autofahrt nach München lohnte, kamen nur für einen oder zwei Tage, bevorzugt am Sonntag, wo das eigene Geschäft zu hatte.“, kommentiert Tatjana Pannier den Messeverlauf.

TrendSet Sommer 2026 behauptet sich auch in schwierigen Zeiten

Und dennoch war die TrendSet Sommer 2026 trotz der äußeren Rahmenbedingungen eine gute Messe, die die Erwartungen erfüllt hat. Die Stimmung auf der Messe war motiviert. Auch die getroffene Erwartungshaltung wurde aufgefangen, da der Auslandsanteil der Fachbesucher aus den kaufkraftstarken Regionen Österreich, der Schweiz und Südtirol merklich anstieg. Außerdem blieben österreichische Besucher zum Teil mehrere Messetage auf der TrendSet, was sicherlich auch dem Wegfall der Salzburger Messe geschuldet ist, sodass sich viele in München neu orientiert haben. Gut klimatisierte Messehallen, die die Hitze wirksam aussperrten, taten ihr Übriges.

