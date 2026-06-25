Ein neues Messe-Erlebnis auf der TrendSet Sommer 2026: „Faire Straße“

Die Faire Straße auf einem Blick:

Tatjana Pannier, Geschäftsführerin der TrendSet begründet die Kooperation mit Faire so: „Der Fachhandel verändert sich. Reine Spezialisierung weicht dem kuratierten Sortimentskonzept. Deshalb hat die TrendSet ihr Sortimentskonzept mit den 6 Themenwelten Home & Giving, Decorations & Handicrafts, Dining & Gourmet, Garden & Outdoor, Kids & Family sowie Fashion & Jewelry noch strukturierter und verkaufsfördernder an die sich wandelnden Anforderungen des Handels angepasst. Hinzu kommen die spezialisierten Topic Areas TrendSet Newcomer und TrendSet Bijoutex, die Raum für neue Märkte, Möglichkeiten und Verkaufsformen geben. Die „Faire Straße“ greift diese Idee der kuratierten Präsentation auf und bringt wichtige Interiors & Lifestyle-Marken an einem Ort zusammen. Wie in einem Concept Store sind hier unterschiedliche Angebote zu finden, die sich verschiedenen Themenwelten zuordnen und sich in übergeordnete Lifestyle-Themen integrieren. Großhandelsmarktplatz Faire ist der ideale Partner, um gemeinsam noch mehr Marken und Unternehmen im Handel zusammenzubringen und weitere Möglichkeiten für Angebot, Networking und Order zu schaffen.“

Neue, bekannte und zurückkehrende Aussteller in der Faire Straße:

Fachbesucherinnen und Fachbesucher dürfen sich auf interessante, neue und etablierte Marken in der Faire Straße freuen.

Helio Ferretti | Fashion Accessories & Lifestyle: Geschenk- und Dekorationslabel aus Barcelona mit farbenfrohen, alltagstauglichen Designs.

yiayia and friends | Food & Beverage: Griechisches Feinkost-Label, das traditionelle Produkte wie Olivenöl in liebevollem Design neu interpretiert.

gestalten & teNeues | Books: Berliner Verlag für Bücher zu Architektur, Design, Reise, Lifestyle und zeitgenössischer Kunst.

Zeller Present | Home Decor & Kitchen: Deutsches Familienunternehmen für stilvolle, nachhaltige Wohn- und Küchenartikel aus natürlichen Materialien.

Coudre Berlin | Home Decor: Berliner Label für lokal produzierte, handgefertigte Duftkerzen, Seifen und Heimtextilien aus natürlichen Rohstoffen.

Magazin Minori | Home Decor & Kitchen: Handbemalte italienische Keramik – jedes Stück ein Unikat, dishwasher-safe und in nachhaltigem Packaging.

WERNS | Home Decor: Preisgekröntes deutsches Designlabel aus Münster für außergewöhnliche Interiors wie skulpturale Tierlampen, Vasen und Wohnobjekte.

HERR&FRAUHEMPEL | Paper & Novelty: Deutsches Concept-Store-Label aus Paderborn mit liebevoll kuratierten Alltagsprodukten aus Papeterie, Küche und Lifestyle.

sasstie | Fashion Accessories: Düsseldorfer Label für Premium-Haaraccessoires aus pflanzlichem Celluloseacetat, jedes Stück ein Unikat.

BEARFOOT | Kids & Baby: Alltags- und Lifestyleprodukte für Kinder mit zauberhaft gezeichneten Sujets, von Panda bis Einhorn.

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Quelle: Trendset