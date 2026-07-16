Versiegelte Qualität und neue Kapazitäten: Murexin stärkt Standort Wiener Neustadt

Rainer Pascher, Geschäftsführer Murexin GmbH (rechts) und Werksleiter Karl Ott (links) begutachten die Murexin Flexline. Die neue Abfüllanlage für Kanister und Flaschen ist für Grundierungen aus allen Produktbereichen konzipiert.

Mit Investitionen von mehr als einer halben Million Euro treibt Murexin die Modernisierung seines Produktionsstandorts in Wiener Neustadt voran. Ein neues Werkzeug ermöglicht die automatisierte Versiegelung von Parkettklebern, während die hochflexible „Murexin Flexline“ zusätzliche Abfüllvarianten für Kanister und Flaschen schafft. Damit verbessert der Spezialist für bauchemische Produkte die Lagerstabilität der Parkettkleber MSK 509+ und MSK 511 und baut die Abfüllkapazitäten für Grundierungen aus allen Produktbereichen sowie für Spezialprodukte aus.

Schutzfolie sichert gleichbleibende Produktqualität

Die bestehende automatische Eimer-Abfüllanlage wird um ein neues Werkzeug ergänzt, das die automatisierte Aufbringung einer Aluminium-Schutzfolie ermöglicht. Unmittelbar nach dem Befüllen wird die Folie auf den Kübel aufgebracht und unter Stickstoffatmosphäre luftdicht verschweißt. So bleiben die Parkettkleber MSK 509+ und MSK 511 zuverlässig vor Luftkontakt geschützt.

Aufrüstung der Abfüllanlage für Parkettkleber in Wiener Neustadt: automatisierte Schutzfolienaufbringung für MSK 509+ und MSK 511

Neue Kapazitäten für Grundierungen und Spezialprodukte auf der „Murexin Flexline“

Derzeit nimmt Murexin am Standort Wiener Neustadt die neue „Murexin Flexline“ in Betrieb, eine vollautomatische Abfüllanlage für Flaschen und Kanister. Sie wird vor allem für Grundierungen sowie für Produkte der Farb- und Beschichtungstechnik eingesetzt. Zehn unterschiedliche Gebindetypen können auf einer Linie effizient und bedarfsgerecht abgefüllt werden. Mit einer Leistung von bis zu 800 Einheiten pro Stunde erhöht die Anlage die Abfüllkapazitäten deutlich. Gleichzeitig ermöglicht sie die flexible Verarbeitung eines breiten Produktspektrums. Die Abfüllmengen reichen von 250 Gramm bis zehn Kilogramm.

Die Farb- und Beschichtungstechnik bietet Fachbetrieben vielfältige Lösungen für die Gestaltung und dauerhafte Beschichtung von Oberflächen. Voraussetzungen dafür sind ein passender Systemaufbau und eine professionelle Untergrundvorbereitung mit Produkten aus dem Murexin Sortiment. Mit der neuen Anlage baut Murexin die Produktionsmöglichkeiten in dieser wachsenden Sparte gezielt aus.

„Mit diesen Investitionen stärken wir den Standort Wiener Neustadt dort, wo Qualität und Kundennutzen unmittelbar zusammenkommen: bei der sicheren Abfüllung unserer Produkte, bei der Flexibilität unseres Sortiments und bei verlässlichen Abläufen. Die neue Versiegelung schützt die Qualität unserer Parkettkleber vom Abfüllen bis zur Anwendung. Gleichzeitig schaffen wir mit der ‚Murexin Flexline‘ zusätzliche Möglichkeiten für Grundierungen aus allen Produktbereichen sowie für die wachsende Farb- und Beschichtungstechnik“, erklärt Rainer Pascher, Geschäftsführer der Murexin GmbH.

Die aktuellen Maßnahmen sind Teil der laufenden Weiterentwicklung des Produktionsstandorts Wiener Neustadt. Mit dem Investitionsvolumen von mehr als einer halben Million Euro schafft Murexin zusätzliche Flexibilität in der Produktion und stärkt die zuverlässige Versorgung von Fachbetrieben mit praxistauglichen Systemlösungen – in Österreich ebenso wie in den Exportmärkten.

Die Aluminium-Schutzfolie unterstützt eine gleichbleibend hohe Produktqualität auch während Transport und Lagerung. Zusätzlich erhöht die Schutzfolie die Formstabilität der Gebinde – siehe Belastungstest. Nach dem Öffnen kann sie bei Restmengen wieder auf die Oberfläche des Klebers gelegt werden und trägt dazu bei, das Material geschmeidig zu halten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.murexin.com

Quelle: Murexin