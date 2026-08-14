Vier Liebherr Geräte überzeugen im Produkttest

Einer der drei Testsieger: Die freistehende Kühl-Gefrierkombination CBNbsa 575i mit BioFresh und NoFrost

In den Kategorien „Kühl-Gefrierkombinationen freistehend“, „Kühlschränke Einbau“ und „Kühlschränke mit Gefrierfach freistehend“ erreichte das jeweilige Liebherr-Gerät Platz 1 und wurde somit Testsieger. Bei den „Kühl-Gefrierkombinationen Einbau“ kam das Liebherr-Produkt zudem auf den Silber-Rang. In Summe wurden 18 Geräte getestet.

Die Modelle im Überblick:

• Die freistehende Kühl-Gefrierkombination CBNbsa 575i mit BioFresh und NoFrost erzielte die Gesamtnote 1,7.

• Der Einbau-Kühlschrank IRBbi 5150 prime mit BioFresh erzielte die Gesamtnote 2,1.

• Der Tischkühlschrank Rb 1401 Pure mit Hebelgriff erzielte die Gesamtnote 2,1.

• Die Einbau-Kühl-Gefrierkombination ICBa 5123 plus mit BioFresh erzielte die Gesamtnote 1,9.

Vor allem die freistehende Liebherr Kühl-Gefrierkombination Liebherr CBNbsa 575i erreichte im Test in allen Funktionen herausragende Ergebnisse: In Sachen Kühlen, Einfrieren und Temperaturstabilität beim Lagern performte das Modell „sehr gut“. Auch hinsichtlich des Geräuschs und dem Verhalten bei Störung überzeugte die Kombi mit der Bewertung „sehr gut“. Schließlich wurden die Energieeffizienz und die Handhabung als „gut“ eingestuft. Auch die anderen Liebherr-Modelle konnten überwiegend die Urteile „sehr gut“ und „gut“ in den getesteten Kategorien erzielen.

„Diese Testerfolge bei der renommierten Stiftung Warentest unterstreichen eindrucksvoll unsere Position als führender Spezialist für Kühlen und Gefrieren und spiegeln die herausragende Qualität, Nachhaltigkeit und Langlebigkeit unserer Produkte wider. Die Auszeichnungen sind Ansporn für uns, weiterhin in innovative Technologien und umweltbewusste Materialien zu investieren“, so Lukas Steiner, Verkaufsleiter Handel bei Liebherr Hausgeräte in Österreich.

Ultrasparsames Nachfolgemodell mit noch besserer Energieeffizienz

Die getestete Kühl-Gefrierkombination wird inzwischen durch das Nachfolgemodell CBNbsa20 575i ersetzt, das bereits auf dem Markt erhältlich ist. Die weiterentwickelte Liebherr Kühl-Gefrierkombination 1/2mit BioFresh und NoFrost überzeugt mit identischer Funktionalität. Außerdem unterbietet das Gerät selbst die Norm der besten Energieeffizienzklasse A um 20%. Die herausragende Effizienz senkt den Energieverbrauch und spart nachhaltig Geld und Ressourcen wie nie zuvor. Und dank der Liebherr-Qualität bleibt das Produkt auch über Jahre hinweg hoch effizient.

Die freistehende Kühl-Gefrierkombination CBNbsa 575i mit BioFresh und NoFrost

Link zum vollständigen Test: Stiftung Warentest

Weitere Informationen finden Sie unter www.liebherr.com/de-at

Quelle© Liebherr-Hausgeräte