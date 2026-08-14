Starke Frühbucherphase für küchenwohntrends und möbel austria 2027

Vom 28. bis 30. April 2027 – und damit etwas früher als gewohnt – wird das Messezentrum Salzburg erneut zum zentralen Treffpunkt für Einrichten und Küche. Österreich ist für die Industrie ein relevanter Markt. Daher haben sich führende Unternehmen aus nahezu allen Branchensegmenten frühzeitig für eine Teilnahme entschieden und unterstreichen damit die Bedeutung des Events als Plattform für Innovationen, Networking und konkrete Geschäftsanbahnungen.

Die Qualität und Vielfalt der bereits angemeldeten Unternehmen zeigt sich in der breiten Abdeckung nahezu aller Branchensegmente. Im Küchenbereich setzen unter anderem zahlreiche relevanten Marktteilnehmer wie Ballerina, Bauformat, Beckermann, Impuls, Leicht, Nobilia, Nolte, Pronorm, Rotpunkt und Schüller auf Salzburg, während bei den Elektrogeräten mit Bora, Electrolux, Liebherr, Miele, V-Zug sowie BSH mit den Marken Bosch, Neff und Siemens zahlreiche Branchengrößen vertreten sind. Das Fokusthema Wasser ist mit Blanco, Quooker und Systemceram vertreten. MCR und Strasser bringen ihre Arbeitsplatten-Kompetenz ein, während Blum, Häfele, Naber und Speedmaster den Zulieferbereich stärken. Mit HKT und Schachermayer ist auch der Großhandel prominent vertreten; Carat und SHD stehen für den Bereich Software. Erfreulicherweise hat Der Kreis wieder seine Teilnahme an der Fachmesse bestätigt und MHK eine erneute Zusage für die parallel stattfindende Mitgliederversammlung abgegeben. Aus dem Möbel- und Einrichtungsbereich zeichnet sich ebenfalls eine stetige Teilnahme ab, mit Hali, Joka, Miaa Tischlerei Andexlinger und Relax Natürlich Wohnen. Das Portfolio wird in den kommenden Monaten kontinuierlich erweitert. „Die starke Frühbucherphase und die Breite im Ausstellerspektrum zeigen uns, dass die Branche das kompakte und klar fokussierte Format in Salzburg sehr schätzt“ , sagt Christopher Boss, Geschäftsführer des Veranstalters trendfairs. „Für Fachbesucher entsteht damit ein Messeangebot, das Marktüberblick, Begegnung und Geschäftsmöglichkeiten effizient miteinander verbindet.“

Qualifizierte Gespräche statt Streuverluste

Die küchenwohntrends und möbel austria sind konsequent als B2B-Veranstaltung ausgerichtet. Mehr als 80 Prozent der Besucher verfügen über Entscheidungskompetenz. Zugleich reicht die Strahlkraft des Messedoppels längst über Österreich hinaus: Fachbesucher kommen aus allen angrenzenden Märkten wie Südosteuropa, Italien und Deutschland nach Salzburg. Für Aussteller eröffnet sich damit der Zugang zu einem kaufkräftigen, qualitätsorientierten Markt und zu einem Fachpublikum, das gezielt nach Neuheiten, Lösungen und starken Partnern sucht. Wie wichtig persönliche Begegnungen für Industrie und Handel sind, unterstreicht auch René Metzler von Blum:

„Die Messe hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig ein zentraler Ort für Austausch und Netzwerken ist. Blum freut sich darauf, auch 2027 wieder Teil dieser wichtigen Plattform zu sein.“

Dass der direkte Austausch dabei nicht nur den Dialog stärkt, sondern auch konkrete Geschäftschancen eröffnet, betont Erich Gaffal:

„Wer neue Märkte erschließen und den Export stärken will, braucht qualifizierte Gespräche mit Entscheidern. Genau dafür bieten die küchenwohntrends und möbel austria die ideale Plattform. “

Synergien für ganzheitliche Raumkonzepte

2027 wird das Fachmessedoppel küchenwohntrends und möbel austria um die Fachmesse CASA erweitert. Damit entsteht ein Messe-Cluster mit spürbarem Mehrwert: drei eigenständige, klar positionierte Fachmessen unter einem Dach – mit einem Ticket für alle Bereiche. So rücken neben Küche und Einrichten auch Raumgestaltung, Materialien, Farben und Licht noch stärker in den Mittelpunkt. Die Verbindung schafft neue Schnittstellen zwischen Herstellern, Handel, Handwerk und Planung und eröffnet zusätzliche Möglichkeiten für ganzheitliche Wohn- und Raumkonzepte.

Branchentreffpunkt am Puls der Branche

Das Konzept des Fachmessedoppels trifft den Puls der Branche und etabliert sich fortan als B2B-Treffpunkt für Einrichten und Küche. Es ist das perfekte Match zwischen Besuchern und ausstellenden Unternehmen und schafft eine gute Basis für erfolgreiche Geschäfte. Für Wolfgang Maureder von Schachermayer ist die Veranstaltung ein fester Branchentermin: „Für den Möbelfachhandel und die dazugehörenden Gewerke sind die küchenwohntrends und möbel austria sehr wahrscheinlich der wichtigste Branchentreff in Österreich. Eine perfekte Plattform für die Präsentation von Neuheiten und eine gute Gelegenheit, persönliche Kontakte sowie das Firmen-Netzwerk zu erweitern und zu stärken. Aufgrund des großartigen Erfolges freuen wir uns bereits heute auf die Messe im Jahr 2027!“

Die achte Ausgabe von küchenwohntrends und möbel austria findet vom 28. bis 30. April 2027, jeweils von 9 bis 18 Uhr, im Messezentrum Salzburg statt.

Weitere Informationen: www.küchenwohntrends.at und www.moebel-austria.at.

Quelle: küchenwohntrends/saschabartel