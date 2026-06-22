Vom Rohstoff bis zum Recycling: Nachhaltigkeit in der Praxis

Eine gute Wahl sind Möbel der Hersteller der Österreichischen Möbelindustrie, die auf Qualität sowie eine möglichst effiziente und ressourcenschonende Fertigung setzen. Viele Unternehmen nehmen zudem den gesamten Lebenszyklus ihrer Produkte in den Fokus und fördern mit innovativen Ansätzen den Gedanken der Kreislaufwirtschaft. So stehen österreichische Möbelhersteller für nachhaltige Qualität und solides Handwerk als bewussten Gegentrend zu Fast Furniture.

Ökologisch handeln auf allen Ebenen

TEAM 7 verfolgt den nachhaltigen Ansatz schon seit Jahrzehnten. Das Unternehmen aus Ried im Innkreis denkt seit den 1980er-Jahren in ökologischen Kreisläufen und fertigt alle seine Naturholzmöbel so, dass sie jederzeit komplett in die Natur zurückgeführt werden können. Möglich macht das eine heimische, vollständig kontrollierte Wertschöpfungskette, die die hohen ökologischen Ansprüche und damit die Qualität garantiert, sowie eine hochmoderne, effiziente und ressourcenschonende Produktion.

„An unsere Möbel kommen nur natürliche Zutaten und sonst nichts“, erklärt Dr. Georg Emprechtinger, geschäftsführender Eigentümer von TEAM 7. Das dauerhaft gültige Design sowie die Reparierbarkeit tun ihr Übriges, damit man an den Möbeln – vom Schlafzimmer bis hin zur Küche – lange Freude hat.

Modernste Technologien für beste Werte

Ebenfalls der Umwelt verschrieben hat sich das Unternehmen ELASTICA, das bereits seit den 1990er-Jahren nachhaltig agiert und Produktion und Produkte permanent nach neuesten Umweltkriterien weiterentwickelt. So hat ELASTICA mit REDMOON GENESIS eine zu 100 % klimaneutrale Matratzen-Serie mit ermitteltem CO₂-Footprint auf den Markt gebracht. Möglich ist die klimaneutrale Herstellung, die übrigens ausschließlich im österreichischen Salzburg stattfindet, durch klimareduzierende und ausgleichende Maßnahmen. Gefertigt aus hochwertigen, regionalen und ressourcenschonenden Materialien, ist REDMOON GENESIS zudem zu 100 % emissionsfrei, ein Naturanteil im Matratzenkern sowie ein Bezug, in dem sich nur recycelte, nachhaltige, natürliche und regionale Fasen bzw. Füllmaterialien befinden, sorgen für einen guten und vor allem gesunden Schlafkomfort.

ELASTICA mit REDMOON GENESIS

Strukturen für die Zukunft

Nicht nur Standards erfüllen, sondern neue Maßstäbe setzen – das ist der Anspruch von Bene aus Waidhofen an der Ybbs. Denn auch in der Büromöbelindustrie gewinnen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft immer mehr an Bedeutung. Das heißt, es braucht langlebige, modulare Produkte, die sich flexibel an neue Anforderungen anpassen lassen und nach ihrem Lebenszyklus in unterschiedlicher Form wiederverwertet werden können.

So ist das Raumsystem POINTS dank sortenreiner Materialien und einfacher Demontage nahezu kreislauffähig. Komponenten können beliebig kombiniert, erweitert oder ausgetauscht sowie an neue Situationen anpassen werden. Auch der Drehstuhl EQUO folgt dem Prinzip „reparieren statt ersetzen“: Verschleißteile lassen sich ohne Werkzeug austauschen und verlängern so die Nutzungsdauer erheblich. Ebenso zeigt Bene mit dem Stuhl NOOVO, wie nachhaltiges Produktdesign funktionieren kann. Gefertigt aus 100% recyceltem Polypropylen, verzichtet NOOVO konsequent auf Zusatzstoffe wie Glasfasern, was eine sortenreine Wiederverwertung ermöglicht. Hinzu kommt, dass jede Sitzfläche austauschbar bist. Hat man sich nach Jahren am Bezug stattgesehen, wird dieser einfach erneuert.

EQUO von Bene

Mit ihren ökologisch durchdachten, modularen und ressourcenschonend hergestellten Produkten zeigen viele österreichische Möbelhersteller einmal mehr ihre Innovationskraft und ihre Kompetenz in Sachen Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit und Verantwortung für das Klima und die nächsten Generationen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebel.at

Quelle: Österr. Möbelindustrie/Fotos: Hersteller