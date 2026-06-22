Social Commerce in China: Digital Academy beleuchtet Chancen für Konsumgütermarken und Hersteller

In seiner Keynote erläutert Digitalexperte Björn Ognibeni, warum Social Commerce in China anders funktioniert als westlicher E-Commerce, welche Rolle Plattformen wie RedNote (Xiaohongshu) für Markenaufbau und Sichtbarkeit spielen und weshalb Unternehmen diese Entwicklungen frühzeitig verstehen sollten.

Ergänzend gibt Vyvyan Wang praxisnahe Einblicke in die Potenziale von Social Commerce auf Chinas führender Lifestyle-Plattform. Die Spezialistin für die Home Category bei Xiaohongshu zeigt, wie europäische Marken mit authentischen Inhalten und Strategien ihre Sichtbarkeit und ihren Geschäftserfolg im chinesischen Markt steigern.

Das kostenfreie Webinar der Digital Academy findet online auf Deutsch und Englisch statt. Die Anmeldung ist ab sofort hier möglich: Webinar: Social Commerce in China

Der Digitalexperte Björn Ognibeni beleuchtet die Chancen für Konsumgüter im chinesischen Social Commcerce

Nächste Messetermine

Ambiente, Christmasworld und Creativeworld finden 2027 Ende Januar auf dem Frankfurter Messegelände statt. Den Auftakt bilden erneut die Compass Talks am Vortag, dem 28. Januar 2027.

Ambiente/Christmasworld: 29. Januar bis 2. Februar 2027 Creativeworld: 29. Januar bis 1. Februar 2027

Weitere Informationen finden Sie unter www.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt