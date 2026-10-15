Wenn der Backofen weiß, was drin ist – So verändern KI und Smart Home das Kochen

Kamera und KI erkennen Gerichte, die App meldet, wenn das Essen fertig ist und neue Geräte übernehmen immer mehr Arbeit selbst. Gleichzeitig bringen kompakte Lösungen wie Dampfgarschubladen zusätzliche Funktionen in die Küche, ohne viel Platz zu beanspruchen.

„Werden zwei Einbaugeräte übereinander in einen Hochschrank integriert, sind der eigenen Kreativität und Flexibilität kaum mehr Grenzen gesetzt “, betont Volker Irle, CEO der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. (AMK). Parallel genutzt, können Koch-Begeisterte ebenso Anfänger, Köstlichkeiten wie ein Restaurant-Profi auf ihren Esstisch zaubern.

Backen wie die Profis: dieser Premium-Backofen bietet 20 Funktionen und eine zusätzliche Pizza-Funktion. Sobald er die Temperatur von 350 °C erreicht hat, ist eine Pizza in 4 Minuten fertig. Die stilechte Schaufel ist aus Echtholz

„Was auf kleinem Raum, zum Beispiel in einer 60-cm-Hochschranknische, kulinarisch alles möglich ist, veranschaulichen die neuen Einbau-Backöfen und Einbau-Dampfgarer technologisch, optisch und ergonomisch in herausragender Weise“, sagt AMK-Geschäftsführer Volker Irle. Beispielsweise oben Pizzas wie von italienischen Profi-Pizzabäckern zubereiten lassen und gleichzeitig Dampfgaren im neuen Schubladen-Format direkt unter dem Einbau-Backofen. Oder schnelles, sanftes und nahezu fettfreies Heißluftfrittieren. Auch Grillen, Schmoren, Rösten und Dörren, Auf- und Vorwärmen sowie Auftauen und Warmhalten, um nur einige Beispiele zu nennen.

Von vollautomatisch bis autonom auf den Punkt zubereitet

Ständig sich in der Nähe von Backofen oder Herd aufhalten müssen, um das Essen im Auge zu behalten, damit nichts verbrennt oder austrocknet, das gehört mit einem modernen Einbau-Backofen/-Herd und Einbau-Dampfgarer der Vergangenheit an. „Heute gelingen die gewünschten Endergebnisse dank der vielen innovativen technologischen Errungenschaften und Künstlicher Intelligenz auf den Punkt genau – von vollautomatisch bis autonom“, sagt Volker Irle.

Mit vollumfänglichem Support

Hierbei ist alles möglich – manuelles Backen & Co. mit individuellen Einstellungen nach den persönlichen Vorlieben sowie mit vorinstallierten Automatikprogrammen. Hochauflösende, farbige Touchdisplays mit Klartextanleitungen und grafischen Vollbild‑Animationen wecken die Freude, Neues auszuprobieren. Während das Navigieren mit schrittweiser Führung durch die Menüs intuitiv erfolgt.

Eine kompakte Einbau-Mikrowelle mit Dampfgarfunktion für die 45-cm-Möbelnische. Für knusprige Speisen – wie aus einer Heißluftfritteuse – in kürzester Zeit werden die entsprechende Funktion, Mikrowelle und Heißluft kombiniert.

Smart mit Digitalkomfort

„Werden ein WLAN-fähiger Backofen und Dampfgarer mit dem heimischen Netzwerk verbunden, eröffnen sich viele zusätzliche Möglichkeiten“, erläutert Geschäftsführer Volker Irle. Beispielsweise das Fernsteuern und Fernüberwachen per mobilem Endgerät und App oder sprachgesteuert via eines externen Cloud-Sprach-Assistenten. Oder neue Rezepte in der App ausprobieren und die Einstellungen direkt an den Backofen senden. Sich benachrichtigen lassen, sobald er aufgeheizt ist. Den laufenden Fortschritt und die Restzeit aus der Ferne kontrollieren. Oder sich bequem benachrichtigen lassen, wenn das Essen fertig ist. „Noch nie waren analoge und digitale Inspiration und Assistenz beim Kochen, Backen und Garen so umfassend und angenehm unterstützend wie heute“, so das Resümee des Branchenexperten.

Und er erkennt immer mehr …

An der Spitze der Premium-Backöfen stehen smarte Modelle mit automatischer Gerichterkennung. Hightech-Sensorik, eine Backofenkamera im Garraum – sie hält hohen Temperaturen und heißem Dampf stand – sowie Künstliche Intelligenz machen es möglich. Die Kamera nimmt ein Bild von den darin platzierten Lebensmitteln auf, das von der KI analysiert und erkannt wird. Beispielsweise frische oder tiefgekühlte Pizzas, Pommes frites, eine Lasagne, einen Gemüseauflauf, Fleisch und Fisch, Kuchen- oder Brotteig. Je nach Backofenmodell werden bis zu 100 Gerichte automatisch identifiziert. Weitere können zukünftig mittels Updates hinzukommen.

Dieser energieeffiziente Einbau-Backofen ist mit 10 Automatikprogrammen, 7 Betriebsarten, einer AirFry-Funktion und einem speziell entwickelten AirFry-Blech ausgestattet – für optimale Ergebnisse beim Frittieren im Backofen

Ist das Gericht erkannt, wird es auf dem Display angezeigt. Ebenso die ideale Heizart, Temperatur und Zubereitungsdauer. Nur noch diese bestätigen, Start aktivieren und der KI-Backofen legt autonom los. Je nach Gericht schaltet er zudem selbsttätig den Grill, die Mikrowelle und/oder Dampfzugabe hinzu. Selbst der Bräunungsgrad der Speisen kann nach den individuellen Geschmäckern bestimmt und variiert werden. Erkennt die Backofenkamera, dass er erreicht wurde, schaltet sich der KI-Backofen automatisch aus.

Volle Dampf-Power im Kleinformat

Wie viel in einer 60-cm-Standardschublade untergebracht werden kann, zeigen nicht nur die ebenso praktischen und vielseitigen wie attraktiven und wertigen Organisations- und Trennsysteme. „Ganz neue Perspektiven und Möglichkeiten eröffnet folgende platzsparende technologische Innovation: das Dampfgaren im neuen Schubladen-Format“, sagt AMK-Chef Volker Irle. Mit nur 14 cm Höhe sind die neuen Dampfgar-Schubladen geradezu prädestiniert, um unter einen Einbau-Backofen integriert zu werden. Doch auch eine Solo-Lösung ist möglich, sollte keine zusätzliche Möbelnische vorhanden sein.

Einfach installiert: Eine Vielzahl an Back- plus Steam-Funktionen ergeben sich, wenn unter dem Backofen eine Dampfgarschublade eingebaut wird: zum Dämpfen, Teig aufgehen lassen, Auftauen, Aufwärmen und Desinfizieren

Genussreich und gesund

Die neuen Schubladen-Modelle mit einem Garraumvolumen von 10 oder 14 Litern offerieren allerlei technische Finessen: Ihr Temperaturspektrum reicht von 30 bis 100 °C. Neben gesundem und schonendem Dampfgaren – die Vitamine und Nährstoffe bleiben dadurch weitgehend erhalten –, lassen sich z. B. bereits fertige Speisen mit Dampfzugabe regenerieren. Teige aufgehen lassen mit Dampf sowie das Auftauen von Tiefgekühltem sind ebenfalls möglich. Zudem bieten die Schubladen-Dampfgarer ein Plus an Hygiene: beispielsweise das Desinfizieren von Babyfläschchen, Einmachgläsern, hitzebeständigen Kunststoffflaschen, Küchenutensilien u. v. m.

Intuitiv, schnell und präzise

Zu den bereits im Einbau-Dampfgarer voreingestellten Programmen – wie z. B. weißer Spargel, frisches Gemüse, Fischfilets, Salzkartoffeln, Knödel oder Hülsenfrüchte – stehen bei Vernetzung und Nutzung der App noch weitere Automatikprogramme zum Download bereit. Das Speichern persönlicher Lieblingseinstellungen und -Programme ist bei diesen flexibel einsetzbaren Schubladen-Performern ebenso möglich wie beispielsweise Fernstart und Fernsteuerung oder das Empfangen von Push-Nachrichten, sobald das gewünschte Programm beendet ist. Damit sich die Kleinen beim Spielen nicht versehentlich an der Dampfgarschublade zu schaffen machen, ist auch an eine Kindersicherung gedacht.

Profi-Pizzas & leckeres Heißluftfrittiertes

„Krosse und zugleich saftige Pizzas stehen seit jeher bei Jung und Alt hoch im Kurs“, sagt CEO Volker Irle. „Einige neue Backofen-Modelle sind daher mit speziellen Pizza-Funktionen ausgestattet.“ Damit gelingen Pizzas alla Margherita Neapolitana, Capricciosa, Marinara, Quattro Stagioni & Co. wie von italienischen Pizza-Profis. Sind die Backöfen aufgeheizt, liefern sie – modellabhängig – eine optimal zubereitete Pizza in zweieinhalb bis vier Minuten. Manche Markenhersteller inkludieren gleich noch ein praktisches Pizza-Set, bestehend aus einem Pizza-Stahlblech und einer Pizza-Schaufel. Damit lassen sich dann die eigenen wie fremden Kreationen mühelos aus dem Backofen holen und stilvoll servieren.

Inklusive des richtigen Profi-Equipments für die eigene Küche. Für eine perfekte Zubereitung sorgen die gusseiserne Pizzaplatte mit ihrer optimalen Hitzeübertragung und ein Pizzaschieber, der das Handling ideal unterstützt

Beliebt und voll angesagt: AirFrying

„Ein weiterer Trend ist Heißluftfrittieren im Backofen. In reichlich Öl frittierten Lebensmitteln hingen stets auch Vorbehalte an: zu fettig, zu viele Kalorien, zu stark erhitzt und damit zu ungesund“, so Volker Irle. Die Lösung ist AirFrying, das mit ganz wenig Fett auskommt und trotzdem knusprige und krosse Ergebnisse liefert. Manche neue Einbau-Backöfen sind nicht nur mit dieser Funktion ausgestattet, sondern zudem auch mit einem speziell gelochten AirFry-Blech oder AirFry-Korb. So wird das Frittiergut von allen Seiten außen goldbraun und knusprig – innen dagegen bleibt es locker und saftig. Den gewünschten Crunch bekommen die Lebensmittel auch bei weniger Platz in der Küche z. B. mit einer Kompakt-Einbau-Mikrowelle mit Dampfgarfunktion für die 45-cm-Möbelnische.

Beratung bei Küchenkauf und -modernisierung

Für alle, die an neuen kreativen Koch-, Back- und Dampfgar-Genüssen interessiert sind oder sich zunächst inspirieren lassen möchten, sowie alle, die demnächst den Kauf einer neuen (Wohn-)Küche planen oder sich eine Modernisierung ihrer bestehenden Küche wünschen, empfiehlt sich der Besuch eines Küchenfachgeschäfts, Küchenstudios oder Möbelhauses mit Küchenfachabteilung vor Ort.

Weitere Informationen finden Sie unter www.amk.de

Quelle: AMK