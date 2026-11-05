Wertgarantie Group steht im Finale des Deutschen Nachhaltigkeitspreises

„Die Nominierung der Wertgarantie Group als Finalistin des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2027 zeigt: Unser Einsatz für nachhaltiges Wirtschaften wird gesehen. Sie würdigt unseren Anspruch, ökonomischen Erfolg mit ökologischer und sozialer Verantwortung konsequent zu verbinden“, sagt Patrick Döring, Wertgarantie-Vorstandsvorsitzender. Fotocredit: Wertgarantie | Daniel Möller Fotografie

Mit vielfältigen Initiativen setzt sich die Unternehmensgruppe für einen verantwortungsvollen Umgang mit Menschen, Umwelt und Ressourcen ein. Dazu zählen unter anderem die Mission „Reparieren statt Wegwerfen“, die Förderung regionaler Klimaschutzprojekte, die Initiative #schoolbikers und das Corporate Volunteering-Programm. Die ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie 2025+ bildet dafür den übergeordneten Rahmen und hebt insbesondere den Beitrag des Geschäftsmodells zur Förderung von Kreislaufwirtschaft im Elektroniksektor und aktiver Mobilität hervor.

Bereits im Vorjahr wurde die Wertgarantie Group für den Wertgarantie Komplettschutz für Elektronikgeräte mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2026 auf Produktebene ausgezeichnet. Ob die Unternehmensgruppe auch in diesem Jahr zu den Preisträgern zählt, wird am 3. Dezember 2026 in Düsseldorf bekannt gegeben.

Voller Vorfreude auf das Finale des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: das Nachhaltigkeitsmanagement der Wertgarantie Group (v.l.: Sebastian Lauwerth, Marina Droste, Nina Ruhnow, Leonie Wegener, Thilo Schwarzer) . Fotocredit: Wertgarantie | Sebastian Krahforst

Weitere Informationen finden Sie unter www.wertgarantie.at

Quelle: Wertgarantie