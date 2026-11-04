Wechsel an der Markenspitze von Volkswagen Pkw in Österreich

Mit der Staffelweitergabe an Markus Tatzer für die Markenleitung von Volkswagen Pkw setzen wir den nächsten Schritt in der elektrischen Transformation. Als Marke werden wir von seinem breiten Wissen im Bereich der E-Mobilität sowie im Groß- und Einzelhandel profitieren. Gemeinsam mit seinem Team kann er auf einem starken Fundament aufbauen, Volkswagen in einer der entscheidenden Phasen des Umbruchs mitgestalten und die herausragende Markposition in Österreich absichern. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, führt Porsche Austria Geschäftsführer Wilfried Weitgasser aus.

Markus Tatzer (44), verantwortet seit September 2021 in Österreich und Deutschland die Geschäftsführung von MOON Power, dem führenden Anbieter ganzheitlicher Lösungen rund um die E-Mobilität. Seine Karriere in der Porsche Austria startete Markus Tatzer im März 2013 als Projektleiter im Großhandel International, von März 2016 bis September 2021 war er für die Porsche Holding als Geschäftsführer für den Groß- und Einzelhandel tätig. Die breite automotive und internationale Erfahrung des gelernten KFZ-Technikers komplettier u.a. berufliche Stationen bei Ford und BMW.

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Quelle: Volkswagen