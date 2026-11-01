World of Fireplaces 2027: Internationaler Branchentreffpunkt vernetzt die Branchenakteure mit neuer KI-Plattform

Eine neue digitale Plattform mit KI-basiertem Messeberater ermöglicht die individuelle Vorbereitung des Messebesuchs und eröffnet Ausstellern zusätzliche Möglichkeiten zur gezielten Kundenansprache und Geschäftsanbahnung. Damit verbindet die World of Fireplaces technologische Innovationen mit persönlicher Begegnung und branchenübergreifender Vernetzung. Vom 13. bis 15. April 2027 präsentieren in Leipzig bereits zum dritten Mal internationale Hersteller ihre Produkte und Entwicklungen.

Die Art, wie sich Fachbesucher über Produkte, Unternehmen und Branchenthemen informieren und Entscheidungen vorbereiten, verändert sich mit der rasanten Entwicklung von KI. Die World of Fireplaces (WOF) greift diese Entwicklung auf und führt zur Ausgabe vom 13. bis 15. April 2027 eine neue digitale Plattform ein. Herzstück ist ein KI-basierter Messeberater, der eine gezielte Planung ermöglicht: Aussteller können auf der Plattform Produktneuheiten, Exponate und Fachwissen präsentieren, ihre Sichtbarkeit erhöhen und bereits vor Messebeginn potenzielle Kunden erreichen. Echtzeit-Statistiken ermöglichen es ihnen zudem, die Wirksamkeit ihres digitalen Auftritts zu überprüfen und zu optimieren. Besuchern werden auf Grundlage ihrer individuellen Interessen passende Aussteller empfohlen und somit die Messevorbereitung deutlich erleichtert. Damit erweitert die WOF ihr Angebot über den dreitägigen Messebesuch hinaus und verbindet die Vorteile persönlicher Begegnungen mit den Möglichkeiten digitaler Technologien.

WOF 2027: Fester Termin im Branchenkalender

Die neue digitale Plattform ist Teil eines umfassenderen Messekonzepts, mit dem die WOF zentrale Herausforderungen und Zukunftsthemen der Branche aufgreift. Auch in einem wirtschaftlich anspruchsvollen Marktumfeld hat sich die Messe als internationaler Branchentreffpunkt etabliert und einen festen Platz im Veranstaltungskalender gefunden. Die bereits bestätigte Teilnahme zahlreicher Unternehmen unterstreicht einmal mehr eine besondere Stärke der WOF: Hersteller, Zulieferer, Handel und Handwerk für den branchenübergreifenden Austausch in Leipzig zusammenzubringen.

„Für La Nordica-Extraflame ist die WORLD OF FIREPLACES eine strategisch wichtige Veranstaltung und eine Gelegenheit zum Austausch unter den Fachleuten unserer Branche“, erklärt Gianni Ragusa, Geschäftsführer von La Nordica-Extraflame.

Auch Lorenz Gegler von der CB-tec GmbH betont die Bedeutung der Messe: „Feuerstätten sind unsere Kernkompetenz. Die WORLD OF FIREPLACES ist daher die perfekte Plattform, um unsere Produkte dem Fachpublikum vorzustellen.“

Hybride Wärme: Innovative Konzepte für die Energiewende

Neben dem branchenübergreifenden Austausch stehen auf der WOF 2027 auch die technologischen Zukunftsthemen der Feuerstättenbranche im Mittelpunkt. Die Specialshow „Hybride Wärme“ präsentiert innovative Konzepte, die moderne Feuerstätten mit weiteren Heiztechnologien und erneuerbaren Energien, beispielsweise Wärmepumpen und Solartechnik, intelligent verbinden und neue Möglichkeiten für eine effiziente und nachhaltige Wärmeversorgung eröffnen.

Outdoor Show: Feuerstätten für draußen im Fokus

Auch der Außenbereich gewinnt für die Feuerstättenbranche zunehmend an Bedeutung. Ob als Wärmequelle oder gestalterisches Element – Feuerstätten für Terrasse und Garten eröffnen Herstellern neue Möglichkeiten und erweitern das Produktspektrum der Branche. Diesem Marktsegment widmet die WOF mit der Outdoor Show eine eigene Präsentationsfläche. Neben Outdoor-Feuerstellen können Aussteller hier auch weitere Produkte präsentieren und damit zusätzliche Aufmerksamkeit erzielen.

Fireplace-HUB: Zukunftsthemen im Dialog

Ein hochaktuelles und vielseitiges Vortrags- und Diskussionsprogramm erwartet die Fachbesucher am Fireplace-HUB. Das Themenspektrum reicht von Regulierung und Politik über Technik, Normung und Innovation bis hin zu Energie und Nachhaltigkeit sowie aktuellen Fragen aus Handwerk, Markt und Praxis. Mit seinem breit gefächerten Angebot spricht der Fireplace-HUB unterschiedlichste Fachgruppen an – von Herstellern und Industrievertretern über Architekten, Energie- und Klimaberater bis hin zu Ofenbauern, Ofenstudios, SHK-Fachbetrieben und Schornsteinfegern.

Ein weiterer Fokus liegt auf den aktuellen Herausforderungen des Handwerks. Am 13. und 15. April stehen deshalb spezielle Veranstaltungen auf dem Programm, die unter anderem Themen wie Marketing, Künstliche Intelligenz und Unternehmensnachfolge aufgreifen. Ergänzt wird das Angebot durch geführte Rundgänge zu ausgewählten Ausstellern. Am letzten Messetag lädt die Aktion „Mystery Flame“ ab 12 Uhr zu verschiedenen Ausstelleraktionen ein.

Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen und Aktionen werden in den kommenden Monaten auf der neuen digitalen Plattform und über die Social-Media-Kanäle der WOF veröffentlicht.

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World of Fireplaces 2027 – 13.–15. April 2027 | Leipzig Messe, Halle 5

Weitere Informationen finden Sie unter www.world-of-fireplaces.de

Quelle: trendfairs