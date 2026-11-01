Spontan gekauft, vielfach kontaktiert: Im Schnitt 43 erinnerte Kontakte

Eine neue Studie von IFH MEDIA ANALYTICS und MEDIA CENTRAL zeigt: Im Schnitt sind sechs verschiedene Kanäle beteiligt. Je nach Branche werden zwischen 18 und 31 Werbe- und Informationskontakte erinnert. Bei Spontankäufen sind es sogar durchschnittlich 43. Wie viele Kontakte zusammenkommen und welche Kanäle besonders relevant sind, hängt dabei stark von Branche, Kaufpreis und Dauer der Informationssuche ab.

Besonders kontaktreich ist der Weg zum Möbelkauf: Mit durchschnittlich 31 erinnerten Kontakten und rund sieben genutzten Kanälen liegt der Möbelhandel unter den vier untersuchten Branchen vorn. Gleichzeitig fällt die Informationsphase häufig länger aus: Bei 39 Prozent beginnt die Suche mindestens einen Monat vor dem Kauf, bei 22 Prozent sogar mehr als drei Monate vorher. Entsprechend wichtig sind digitale Informationsangebote: Suchmaschinen und Händler-Websites weisen die meisten Kontakte auf. Aber auch Händler-Apps, gedruckte Prospekte und Preisvergleichsseiten spielen eine Rolle. Weitere Ergebnisse finden Sie in der beigefügten Pressemitteilung und dem Factsheet zum Möbelhandel.

Factsheet Möbelhandel

Kernaussagen

• Häufig längere Vorbereitung: Bei 39 % beginnt die Informationssuche mindestens einen Monat vor dem Kauf, bei 22 % sogar mehr als drei Monate vorher. Nur 15 % kaufen ohne gezielte Suche.

• Höchste Kontaktzahl und größte Kanalvielfalt: Mit durchschnittlich 31 erinnerten Kontakten und 7 genutzten Kanälen liegt der Möbelhandel unter den vier untersuchten Branchen vorn. Suchmaschinen und Händler-Websites führen bei der Kontaktzahl. Gedruckte Prospekte gehören ebenfalls zu den Top 5.

• Ableitung für Händler: Kommunikation sollte längere Entscheidungsprozesse begleiten. Produkt- und Angebotsinformationen sollten über einzelne Aktionen hinaus verfügbar bleiben und über die verschiedenen Kanäle hinweg zusammenpassen.

Zentrale Kennzahlen auf einen Blick

Kennzahl Wert Erinnerte Kontakte je Kauf (Ø) 31 Genutzte Kanäle je Kauf (Ø) 7 Kauf ohne gezielte Informationssuche 15 % Beginn der Suche weniger als zwei Wochen vor dem Kauf 27 % Beginn der Suche weniger als zwei Wochen vor dem Kauf 39 %

Top-5-Kanäle (Kontakte je Kauf)

Kanal Kontakte Suchmaschinen 3,6 Händler-Websites 3,4 Händler-Apps 2,1 Gedruckte Prospekte 1,9 Preisvergleichsseiten 1,8

Weitere Informationen finden Sie unter www.ifhmediaanalytics.de

Quelle: IFH Mediaanalytics