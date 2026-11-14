XXXLutz gewinnt German Design Award 2027 für Heimtextilien der Marke Dieter Knoll

Die ausgezeichnete Dieter Knoll Heimtex Collection verbindet zeitlose Gestaltung mit funktionalen Ansprüchen, feiner Formensprache und hoher Alltagstauglichkeit. Ein wesentliches Merkmal ist die jährlich aktualisierte, produktübergreifende Farbpalette, die unterschiedliche Kombinationen von Heimtextilien und Möbeln ermöglicht.

Gemeinsame Gestaltungsidee für unterschiedliche Produkte

Das prämierte Design-Konzept prägt eine Reihe von Heimtextilien für Wohn- und Esszimmer, Bad und Schlafzimmer. Dazu zählt etwa der OEKO-TEX®-zertifizierte Webteppich HOUNDSTOOTH, der das klassische Hahnentrittmuster in einer reduzierten, monochromen Gestaltung interpretiert. Die Tischwäsche ALINE setzt auf ein minimalistisches Muster und eine dezente Gewebestruktur. Das geometrische Design der Tischwäsche findet sich auch in der gleichnamigen Bettwäsche aus reiner Baumwolle in Satinqualität wieder. Die Wendebettwäsche STRIPES bietet zwei unterschiedliche Gestaltungsseiten: ein markantes Streifenmuster und eine ruhigere Alternative. Ergänzt wird das Sortiment durch die Handtuchkollektion BOLANO aus reiner Baumwolle mit kontrastierender Einfassung und eingesticktem Dieter Knoll Monogramm.

Herausragende Heimtextilien für harmonisches Gesamtbild

Das Wiener Designstudio axxxis entwickelt für die XXXLutz Unternehmensgruppe Produkte von der ersten Idee bis zur Serienreife.

„Design hat bei XXXLutz viel zu tun mit Kundenverständnis. Gemeinsam übersetzen wir die Bedürfnisse unserer Kunden in durchdachte, funktionale und ästhetische Produkte“, erklärt Mag. Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz Gruppe. „Wir freuen uns sehr, dass wir diesmal einen German Design Award für die Dieter Knoll Heimtex Collection gewinnen konnten. Denn Heimtextilien beeinflussen den Look der eigenen Wohnung und ermöglichen ein Umstyling etwa nach aktuellen Farbtrends – mit relativ geringem finanziellen Aufwand.“

The Jury’s Statement for the Winner

Der German Design Award wird seit 2012 vom German Design Council vergeben und zeichnet herausragende Leistungen in den Bereichen Produktdesign, Kommunikationsdesign und Architektur aus. Die Begründung der internationalen Jury für den Gewinner in der Kategorie „Excellent Product Design – Home Textiles and Home Accessories“ lautet: „Die Dieter Knoll Heimtextilkollektion steht für ein zielgruppenorientiertes Sortiment, welches zeitlosen Charme mit modernem Komfort vereint. Eine jährlich aktualisierte, übergreifende Farbpalette ermöglicht vielfältige Mix-and-Match-Kombinationen, von Heimtextilien bis zum Möbelsortiment. Diversität im Materialeinsatz, präzise Details, eine klassische Formensprache und der strategische Aufbau machen Dieter Knoll zu einer der wichtigsten Marken im XXXLutz Sortiment.“



Erhältlich ist die Kollektion in den XXXLutz Einrichtungshäusern sowie online unter www.xxxlutz.at

Quelle: XXXLutz