Zum ersten Mal in Österreich: Der „MHK Excellence Award“ würdigt Spitzenleistung in Qualität, Service und Innovation

Im Rahmen der MHK Hauptversammlung 2026 in Salzburg wurde erstmals der „MHK Excellence Award” verliehen. Mit der Auszeichnung würdigt die MHK Gemeinschaft ihre Industriepartner, die aus Sicht des Fachhandels in besonderem Maße durch Leistung, Verlässlichkeit und Zusammenarbeit überzeugen.

Die Vergabe des Awards basiert auf einer Befragung unter den MHK Gesellschafterinnen und Gesellschaftern – durchgeführt von Langl und Partner. Im Mittelpunkt der Bewertung standen die Serviceleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, die Lieferperformance sowie Kriterien wie Produktqualität, partnerschaftliches Verhalten und Innovationskraft.

Die Auszeichnungen überreichte Günter Schwarzlmüller, Geschäftsführer der MHK Österreich und MHK Schweiz, gemeinsam mit Volker Klodwig, CEO MHK Group und Moderatorin Sabine Lindorfer auf der Hauptversammlung in Salzburg.

Die Preisträger 2026 – ausgezeichnet wurden folgende Unternehmen:

Kategorie Elektrogeräte: Bosch

Andreas Diepold, CEO BSH Österreich, nahm die Auszeichnung als Toplieferant im Bereich Elektrogeräte entgegen.

Kategorie Küchen: Schüller

Sebastian Dunkl, Verkaufsleiter Export, Central-South-East Europe bei Schüller Möbelwerk GmbH, wurde als führender Partner im Segment Küchen ausgezeichnet.

Kategorie Zubehör: Strasser

Georg Rieger, Geschäftsleiter Strasser Steine, nahm die Auszeichnung für Zubehörlösungen entgegen.

Kategorie Möbel: Schösswender

Christoph Mair, Vertriebsleiter Schösswender Möbel, erhielt den Award für die Leistungen in der Kategorie Möbel.

Premiere im österreichischen Markt setzt starkes Zeichen

Mit der erstmaligen Verleihung auf der MHK Hauptversammlung 2026 in Salzburg unterstreichen die MHK Österreich und MHK Schweiz die Bedeutung der engen Zusammenarbeit zwischen Handel, Industrie und Handwerk. Die Auszeichnung macht die Leistung transparent und stärkt die partnerschaftliche Qualität im Netzwerk.

Günter Schwarzlmüller betont: „Mit dem ‘MHK Excellence Award’ machen wir erstmals sichtbar, was unsere Industriepartner im täglichen Zusammenspiel mit dem Handel leisten. Die Verleihung in Salzburg zeigt, welchen Stellenwert diese Zusammenarbeit für unsere Partner vor Ort und uns hat.“

Etablierte Auszeichnung mit klarem Fokus

Der „MHK Excellence Award” wurde 2024 in Deutschland eingeführt und wird seitdem jährlich auf der MHK Hauptversammlung in Berlin vergeben. Ziel ist es, Industriepartner zu würdigen, die durch kontinuierlich hohe Leistung, zuverlässige Prozesse und partnerschaftliche Zusammenarbeit überzeugen. Mit der Integration des Awards in die Hauptversammlung in Salzburg stärkt die MHK Group ihre internationale Ausrichtung und fördert den Austausch zwischen Partnern der verschiedenen Märkte.

Die Gewinner des MHK Excellence Award 2026 v. l. Günter Schwarzlmüller, Christoph Mair, Georg Rieger, Andreas Diepold, Volker Klodwig, Sebastian Dunkl

Einen Bericht über die MHK Jahreshauptsammlung lesen Sie in der nächsten Ausgabe der Wohnkultur, die Ende Juni erscheint.

Weitere Informationen: www.mhk.de und https://www.mhk-kuechenspezialist.at/

Quelle: MHK