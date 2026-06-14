AVITANA – Enge Zusammenarbeit mit ‚Vogelsang Spiegel‘ vereinbart

Die Herforder Avitana GmbH gehört seit 2018 zu den führenden Unternehmen bei der technischen Nutzung der Plasmafilter-Technologie. Inzwischen hat sich das Unternehmen vom Komponenten- zum Systemanbieter weiterentwickelt, was beispielsweise das gelungene Leuchtsystem ‚aira Luce‘ verdeutlicht. Für den Deutschlandvertrieb seiner Fertigprodukte im Segment Sanitär und Bad betraut Avitana nun ab 1. August 2026 den Hochwert-Ausstatter Vogelsang Spiegel GmbH & Co. KG aus dem ostwestfälischen Löhne.

Die inhabergeführte Firma Vogelsang Spiegel produziert seit Mitte des letzten Jahrhunderts zunächst in Bad Oeynhausen und jetzt in Löhne-Gohfeld hochwertige Spiegel für die Möbelindustrie sowie Design-Badezimmerspiegel für den Sanitärgroßhandel. Zudem werden die Wünsche privater Kunden sowie des Ladenbaus bedient.

Das Modell „aurora aero emotion“ von Vogelsang Spiegel ist mit einem touch-dimmbaren LED-Lichtspiegel und schwarzem oder weißem Rahmen ausgestattet

Die vom Unternehmen hergestellten Spiegel sind meist handgefertigt, hoch individualisiert und durchlaufen mehrstufige Qualitätssicherungsprozesse. Schnelle Auftragsbearbeitung, kurze Lieferzeiten, außergewöhnliche Maßvielfalt und umfangreiche Sonderausstattungen sowie transportgeprüfte Einzelkartonverpackungen sind charakteristisch für den Spiegel-Spezialisten.

Das Unternehmen ist europaweit aktiv und beliefert Industriekunden national sowie Großhandelskunden mit ca. 380 Ausstellungen in Deutschland und der Schweiz. Die aktuell 33 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter be- und verarbeiten jährlich etwa 450.000 m² Spiegel bzw. Glas.

„liberta aero emotion“ ist für den dreistufigen Vertrieb auf Wunsch in den Rahmenfarben Weiß und Bronze neben der Standardfarbstellung Schwarz verfügbar

Die Geschäftsführer Carmen Ehlebracht, Jürgen Heitmann (beide Avitana) und Jörg Vogelsang sowie Vertriebsleiter und Prokurist Rainer Pickhardt (beide Vogelsang Spiegel) freuen sich auf die zum 1. August beginnende Zusammenarbeit, die beiden Seiten umfassende Synergieeffekte verspricht. Unter der Handelsmarke „aero“ werden in einem ersten Schritt für den dreistufigen Vertrieb in Deutschland außergewöhnliche Rundspiegel mit hochwertigem Lichtdesign und optimaler Luftreinigung angeboten.

Die Ausführungen „aurora aero emotion“, „liberta aero emotion“ und „marte aero emotion“ unterscheiden sich hinsichtlich ihrer LED-Beleuchtung, ihres Designs sowie der Spiegeldurchmesser von 60 bis 100 Zentimeter. Allen Modellen ist gemeinsam, dass dank der effizienten Plasmafilter-Technologie aus dem Hause Avitana Viren, Bakterien, Pollen oder Gerüche in der Luft der Vergangenheit angehören – die neue Produktreihe „aero“ sorgt damit nicht nur für ein stilvolles Ambiente in Bad, Toilette, Hotelzimmern oder Appartments, sondern für hygienisch reine, frische Raumluft.

Wie bei allen anderen Spiegel-Ausführungen sorgt auch bei „marte aero emotion“ ein im Hintergrund positioniertes Plasmafiltersystem von Avitana für hygienisch saubere, frische Raumluft in Bad, Toilette oder auch Hotelsuiten

Weitere Informationen finden Sie unter www.avitana.de

Quelle: AVITANA/Bilder: Vogelsang Spiegel