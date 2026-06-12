Sachsenküchen als Qualitätsmarke 2026 ausgezeichnet

Grundlage der Auszeichnung ist eine umfangreiche datenbasierte Analyse, bei der Millionen von Erwähnungen aus dem Internet, sozialen Medien, Bewertungsportalen und weiteren digitalen Quellen ausgewertet wurden. Bewertet wurden unter anderem Produkt- und Dienstleistungs-qualität, Service, fachliche Kompetenz sowie die öffentliche Markenwahrnehmung.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Sie zeigt, dass unser Qualitätsanspruch von Kunden und Öffentlichkeit wahrgenommen wird und bestätigt unseren Weg“ , sagt Geschäftsführer Elko Beeg.

Seit über 115 Jahren verbindet Sachsenküchen traditionelles Tischlerhandwerk mit moderner Fertigungstechnologie und entwickelt individuelle Küchen- und Wohnkonzepte mit hoher Design- und Qualitätskompetenz. Wie dieser Anspruch in die Praxis umgesetzt wird, zeigt Sachsenküchen auf der Küchenmeile 2026 vom 19. bis 24. September im Kitchen Center Löhne. Besucher dürfen sich auf die Neuheiten der Kollektion 2027, innovative Materialien und inspirierende Wohnkonzepte freuen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sachsenkuechen.de

Quelle: Sachsenküchen