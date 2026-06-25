25 Jahre Unternehmertum, internationale Marken und Lizenzgeschäfte: Maja Prinzessin von Hohenzollern gibt ihre wichtigsten Erfolgsstrategien weiter

Maja Prinzessin von Hohenzollern ist international als Designerin, Innovationsentwicklerin und Markenpersönlichkeit bekannt. Ihre Produkte, Wohnkonzepte und Designinnovationen

wurden vielfach ausgezeichnet und werden heute in rund 80 Ländern vertrieben.

Hinter diesen Erfolgen steht eine außergewöhnliche Unternehmergeschichte: der Aufbau eigener Intellectual Property, die Entwicklung internationaler Markenwelten, zahlreiche Produktinnovationen sowie der erfolgreiche Einsatz von Lizenzstrategien zur internationalen Skalierung.

Erstmals gibt die Unternehmerin nun Einblicke in die Strategien und Erfahrungen, die hinter dieser Entwicklung stehen.

Unter der Marke „Maja Prinzessin von Hohenzollern“ entstanden über 35 Produktlinien in unterschiedlichsten Konsumgüterbereichen. Zahlreiche internationale Lizenzpartnerschaften, innovative Produktkonzepte und nachhaltige Entwicklungen wurden von ihr initiiert, aufgebaut und erfolgreich im Markt etabliert.

Besonders in der Möbel-, Einrichtungs-, Interior- und Wohnbranche stehen viele Unternehmen, Designer, Hersteller und Gründer heute vor ähnlichen Herausforderungen:

Wie gelingt es, sich vom Preiswettbewerb zu lösen?

Wie schafft man echte Differenzierung?

Wie entwickelt man Innovationen, die langfristig erfolgreich sind?

Wie wird aus einer Idee eine starke Marke?

Und wie lassen sich Produkte und Konzepte über Lizenzmodelle erfolgreich skalieren?

Genau diese Fragen stehen im Mittelpunkt eines kostenfreien Live-Webinars, zu dem Maja Prinzessin von Hohenzollern am 1. Juli 2026 um 17:00 Uhr einlädt.

Hier gibt die Unternehmerin Einblicke in Erfahrungen aus über 25 Jahren internationaler Geschäftsentwicklung, Markenaufbau, Produktinnovation und Lizenzgeschäft.

Das Webinar richtet sich an Unternehmer, Geschäftsführer, Hersteller, Produktentwickler, Designer, Markenverantwortliche sowie Selbstständige, die ihre Marktposition stärken,

neue Wachstumschancen erschließen und ihre Ideen erfolgreich skalieren möchten.

Gerade für Unternehmen der Möbel-, Interior- und Wohnbranche bietet das Thema enormes Potenzial. Während viele Marktteilnehmer primär in Produkten und Sortimenten denken, entstehen nachhaltige Wettbewerbsvorteile häufig durch Intellectual Property, starke Markenwelten, Innovationen und intelligente Lizenzstrategien.

Das Webinar bildet zugleich den Einstieg in ein weiterführendes Executive Program, in dem Maja Prinzessin von Hohenzollern ihr Wissen zu Innovationsentwicklung, Markenstrategie,

Intellectual Property, Lizenzmodellen, Differenzierung und nachhaltiger Unternehmensentwicklung praxisnah vermittelt.

Die Inhalte basieren nicht auf theoretischen Konzepten, sondern auf realen Erfahrungen aus internationalem Markenaufbau, Produktentwicklung, Lizenzgeschäft und der

erfolgreichen Einführung von Innovationen in unterschiedlichsten Märkten.

Videos finden Sie hier:

https://www.linkedin.com/posts/princess-maja-von-hohenzollern-b8300321_unternehmertum-innovation-leadership-activity-7474850896569491456-SeGu?utm_source=share&utm_medium=member_android&rcm=ACoAAARzKtMByhfS2E92h6KJkLtL–pqKu0ZqhE

https://www.linkedin.com/posts/princess-maja-von-hohenzollern-b8300321_unternehmertum-innovation-lizenzgeschaeuft-activity-7475467885604208645-J22v?utm_source=share&utm_medium=member_android&rcm=ACoAAARzKtMByhfS2E92h6KJkLtL–pqKu0ZqhE

„Viele Menschen sehen die Produkte und Auszeichnungen. Die wenigsten sehen die Strategien, Entscheidungen und Erfahrungen, die dahinterstehen. Genau dieses Wissen möchte ich weitergeben“, so Maja Prinzessin von Hohenzollern.

Kostenfreies Live-Webinar

Juli 2026 | 17:00 Uhr

Anmeldung: https://academy.neueformen.net/marke-und-skalierung-unternehmer/

Weitere Informationen finden Sie unter www.prinzessin-von-hohenzollern.de

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