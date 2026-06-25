Küchen-Kompetenz-Tage 2027: Köln ist zurück als Treffpunkt der Küchenbranche

Die Küchen-Kompetenz-Tage (KKT) schlagen 2027 ein neues Kapitel auf. Als gemeinsame Branchenveranstaltung der Verbände Alliance, Der Küchenring und KüchenTreff bringen sie Händler und Industriepartner zusammen und fördern den fachlichen sowie geschäftlichen Austausch innerhalb der Küchenbranche. Die drei Partnerverbände entwickeln das etablierte Format nun gemeinsam weiter und veranstalten die Küchen-Kompetenz-Tage 2027 erstmals in der Design Post in Köln.

Mit dem neuen Standort und einem weiterentwickelten Veranstaltungskonzept setzen die Verbände ein klares Zeichen für die Zukunftsfähigkeit des Formats. Ziel ist es, den Nutzen für Händler und Industriepartner weiter zu erhöhen und die Küchen-Kompetenz-Tage als führenden Branchentreffpunkt auszubauen.

„Die Küchen-Kompetenz-Tage haben sich in den vergangenen Jahren als wichtiger Treffpunkt der Branche und als die Ordermesse rund um das Thema Küche etabliert. Mit dem Wachstum der Veranstaltung und den neuen Anforderungen von Handel und Industrie ist der richtige Zeitpunkt gekommen, das Format konsequent weiterzuentwickeln. So schaffen wir noch bessere Voraussetzungen für Vernetzung, Geschäftsentwicklung und die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Industrie und Handel“, betont Dr. Olaf Hoppelshäuser, Geschäftsführer des Alliance-Verbandes, auch im Namen von Der Küchenring-Geschäftsführer Marcus Roth, KüchenTreff-Geschäftsführer Daniel Borgstedt und Geschäftsführer Marko Steinmeier.

„Wir freuen uns sehr, mit Alliance, Der Küchenring und KüchenTreff drei starke Partnerverbände für unsere neue Eventlocation gewonnen zu haben. Die Küchen-Kompetenz-Tage ergänzen unser bestehendes Portfolio rund um die Einrichtungs- und Möbelbranche hervorragend. Köln bietet dafür mit der neuen Location beste Voraussetzungen: eine zentrale Lage, moderne Infrastruktur und optimale Rahmenbedingungen“, sagt Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse.

Erlebnis Küche: Mehr Business, Networking und Händlernutzen

Unter dem Leitmotiv „Erlebnis Küche“ soll die Veranstaltung künftig noch stärker zeigen, wie emotional, inspirierend und verkaufsfördernd moderne Küchenpräsentation sein kann. Die besondere Architektur der Design Post schafft dafür einen außergewöhnlichen Rahmen und eröffnet neue Möglichkeiten für die Inszenierung von Produkten, Konzepten und Marken.

Gleichzeitig rücken Vertrieb, Networking und konkreter Geschäftsnutzen noch stärker in den Mittelpunkt. Dazu werden Messe und Abendveranstaltung künftig an einem Standort zusammengeführt. Der Übergang vom Tagesprogramm in die Abendveranstaltung erfolgt nahtlos und die damit einhergehende höhere Kontaktdichte schafft mehr Zeit für relevante Gespräche und unterstützt die Anbahnung neuer Projekte und Kooperationen.

Köln als Zeichen gemeinsamer Stärke

Mit der Entscheidung für Köln setzen Alliance, Der Küchenring und KüchenTreff ein gemeinsames Signal für die Zukunft der Branche. Die enge Zusammenarbeit der drei Verbände schafft die Grundlage, um die Küchen-Kompetenz-Tage gezielt fortzuentwickeln und noch stärker auf die Anforderungen von Handel und Industrie auszurichten.

Der neue Standort bietet dafür den passenden Rahmen und unterstreicht den Anspruch, die Veranstaltung als relevanten Branchentreffpunkt langfristig zu stärken.

Weitere Informationen zum Programm, zu den teilnehmenden Industriepartnern und zum Ablauf der Veranstaltung am 13.-14. März 2027 werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

Marko Steinmeier, Dr Olaf Hoppelshäuser, Gerald Böse, Daniel Borgstedt und Marcus Roth bei der Vertragsunterzeichung

Quelle: KüchenTreff