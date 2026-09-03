65 Jahre SEDDA – ein Grund zum Feiern

In seiner kurzweiligen Eröffnungsrede bedankte sich Johannes Ragailler bei seinen Eltern und dem Team von sedda für die gute Zusammenarbeit.

Qualität „Made in Austria“ zum Anfassen

Mit der Eröffnung der Veranstaltung bestand die Möglichkeit sich über die Neuheiten und Innovationen von sedda zu informieren und zu probieren. Das Sortiment umfasst planbare Wohnlandschaften, patentierte Schlafsofas, Relaxsessel, Essplatzgruppen & Stühle, Boxspring- und Polsterbetten, Matratzen, sowie Outdoormöbel. Dabei wird traditionelles Handwerk mit innovativer Technologie in Einklang gebracht. Neben zahlreiche Kunden konnte die Eigentümerfamilie Vertreter von Verbänden und der WKO, sowie die Presse begrüßen.

Die zweite und dritte Generation von sedda: Roland, Ursula, Elisabeth, Anna Maria und Johannes Ragailler

Wie am Markt gewohnt, gab es bei der Jubiläumsfeier eine sehr persönliche Betreuung durch das Team von sedda. Verköstigt wurden die zahlreichen Gäste mit einem Flying Buffet. Gleichzeitig gab es die Möglichkeit, an einer speziell für den Anlass errichteten Weinbar, verschiedene Weine zu verkosten. Bei einer ausgelassenen Stimmung wurde gefeiert, gegessen, netzgewerkt und zu später Stunde zur Livemusik das Tanzbein geschwungen.

Hans Jörg Scholl, Johannes Ragailler, Anna Maria Ragailler, Karin Kastinger, Elisabeth Ragailler und Hubert Kastinger

Die Wohnkultur gratuliert an dieser Stelle noch einmal recht herzlich sedda zum Jubiläum und wünscht dem Team des Österreichern Herstellers auch in Zukunft alles Gute.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sedda.at