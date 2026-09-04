Bene stellt Geschäftsführung neu auf

Daniel Erlinger, Patrick Toifl und Manfred Huber, Geschäftsführung BGO Holding GmbH

Patrick Toifl ist seit vielen Jahren mit Bene und dem internationalen Projektgeschäft des Unternehmens vertraut. Seine Laufbahn bei Bene begann 2012 im Bereich Planning and Sales Support. Nach verschiedenen Positionen im Projekt- und Key-Account-Geschäft in Österreich wechselte er nach Dubai, wo er zunächst als Sales Manager und später als Regional Sales Manager die MENA-Region betreute. Seit November 2024 verantwortet Toifl als Director Sales Austria der BGO Holding den Vertrieb in Österreich. In seiner neuen Funktion übernimmt Patrick Toifl innerhalb der BGO-Gruppe die Verantwortung für Vertrieb – mit Ausnahme des deutschen Marktes –, Marketing, Produktmanagement sowie Innovation & Design. Hinzu kommen Sales & Technical Support bei Bene. Seine bisherige Funktion als Group Director Sales Austria wird er weiterhin ausüben. „Ich bin seit vielen Jahren mit Bene, unseren Kunden und Märkten verbunden. Umso mehr freue ich mich darauf, jetzt zusätzliche Verantwortung zu übernehmen und die Entwicklung des Unternehmens aus der Geschäftsführung heraus mitzugestalten“, so Patrick Toifl.

Die Geschäftsführung der Bene GmbH besteht somit ab 1. September aus Manfred Huber und Patrick Toifl. Die BGO Holding GmbH, unter deren Dach Bene gemeinsam mit hali und Neudoerfler gebündelt ist, wird künftig von Manfred Huber, Patrick Toifl und Daniel Erlinger geführt. Dabei übernimmt Daniel Erlinger die Verantwortung für den Vertrieb in Deutschland. Er ist seit 2022 Geschäftsführer und CFO der hali GmbH und leitet darüber hinaus das gruppenweite Transformationsprogramm META2030. „Mit der Verantwortung für den Vertrieb in Deutschland übernehme ich eine neue Aufgabe innerhalb der Gruppe. Dabei möchte ich meine Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen einbringen und gemeinsam mit unserem Team die weitere Entwicklung vorantreiben“, sagt Daniel Erlinger.

Mit der Neuaufstellung endet zugleich die zwölfjährige Tätigkeit von Michael Fried bei Bene. Seit seinem Eintritt in die Geschäftsführung im Jahr 2014 hat er die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich mitgestaltet. Zu seinen Verantwortungsbereichen gehörten insbesondere Vertrieb, Marketing, Produktmanagement sowie Innovation & Design. Auch bei der Etablierung der BGO-Gruppe übernahm Fried eine wichtige Rolle.

Die Neuaufstellung erfolgt vor dem Hintergrund eines Marktumfelds, das von veränderten Anforderungen geprägt ist. Die neue Führungsstruktur verbindet deshalb Kontinuität mit strategischer Stärke und einer zukunftsorientierten Ausrichtung. Als Vertriebsexperte und Branchenkenner bringt Patrick Toifl zusätzliche Kompetenz in die Geschäftsführung ein und soll neue Impulse für die weitere Entwicklung und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmensgruppe setzen. Die neue Aufgabenverteilung stärkt zugleich die Zusammenarbeit der drei Unternehmen sowie die gemeinsamen Vertriebs- und Marktaktivitäten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bene.com

Quelle: ©Bene GmbH / Fotos: Claudia Kappl