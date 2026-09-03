Auf zum Branchentreffen: Die area30 ruft!

Auf der weit über die Küchen-Community hinaus beliebten Fachmesse area30 stehen in diesem Jahr wieder große Namen und smarte Innovationen hoch im Kurs. Nicht zuletzt der Einzug des weltweit geschätzten Massivholzmöbelherstellers Team7 in den vis-a-vis zum Messegelände gelegenen cube30 setzt ein deutliches Zeichen. Veranstalter trendfairs (Fürth) erwartet folglich auf der fünfzehnten Ausgabe des erfolgreichen B2B-Formats vom 19. bis 24. September 2026 in Löhne über 12.000 Fachbesucher aus Deutschland, Europa und Übersee. Mit den meisten Ausstellern und Marken an einem Ort, einer großen Vielfalt an Neuheiten und dem facettenreichen Rahmenprogramm bleibt die area30 ein bedeutendes Businessevent im jährlich wiederkehrenden Küchenherbst.

„Unser Team hat in den letzten Wochen nochmals das Beste gegeben – im Vertrieb, der Planung und bei den von allen Seiten immer wieder gelobten Services unserer Fachmesse. Wir haben intensiv an der Weiterentwicklung unseres Küchen-Netzwerks gearbeitet und konnten die inzwischen etablierte Lehrfabrik Möbelindustrie sowie die Herforder Möbelverbände als neue Partner gewinnen. Und mit dem Einzug des Massivholzprofis Team7 in unseren cube30 unmittelbar neben unserem langjährig treuen Daueraussteller Walden feiern wir in diesem Herbst ein ganz besonderes Highlight“ , unterstreicht trendfairs-Chef Christopher Boss.

Renommierte Marken und starke Branchenpartner

Neben diesem Neuzugang glänzt die area30 erwartungsgemäß mit weiteren Namen – beispielsweise AKP, Amica, Caesarstone, Caso, Cyncly, Der Kreis, Eopus, Garantiemax, Grohe, Hansgrohe, Häfele, Horst Vogt, Küchentreff, Naber, Naturstein Risse, Oranier, Quooker, Rempp, SHD, Strasser Steine, Systemceram, Tebü, sowie Villeroy & Boch. Über 180 Aussteller und Marken in den Messehallen runden diese Auswahl gelungen ab.

Ankommen, wohlfühlen und Geschäfte machen

Die zentrale Lage im Herzen der Küchenmöbelindustrie und die direkte Anbindung an die A2 und A30 machen die area30 aus Deutschland und den angrenzenden europäischen Märkten gut erreichbar. Bahnreisende und internationale Gäste profitieren zudem von den Flughäfen Hannover, Dortmund und Paderborn.

Für eine unkomplizierte Anreise stehen 1.250 Parkplätze direkt an den Hallen sowie weitere 2.500 kostenfreie Stellplätze in der Nähe von area30 zur Verfügung. Shuttle-Services verbinden die Parkflächen mit dem Messegelände und erstmals auch die area30 mit der Möbelordermesse M.O.W. in Bad Salzuflen. Die Online-Registrierung ermöglicht zudem einen schnellen, digitalen Zugang zur Messe.

In den Ausstellungshallen schaffen hochwertig gestaltete Messestände und vielfältige Cateringangebote – darunter mehrmals täglich kostenfreier Barista-Kaffee – eine angenehme Atmosphäre für persönliche Gespräche, Networking und konkrete Geschäftsanbahnungen. Gerade in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld gewinnen Innovation, Qualität und anspruchsvolles Design an Bedeutung. Die area30 bietet hierfür eine konzentrierte Plattform und spricht neben dem Küchen- und Möbelfachhandel zunehmend auch Bauträger, Projektentwickler, Architekten und das kreative Handwerk an.

Der Hallenplan der area30 2026

Inspiration, Wissen und neue Perspektiven

Für letztgenannte Zielgruppe wartet Veranstalter trendfairs in diesem Jahr mit einer besonderen Premiere auf: den „Tag des Zollstocks“. Denn individuell gestaltete Küchen – ein boomender Markt – erfordern smarte Prozesse und präzises Arbeiten auf den Millimeter genau. Das bedeutet für Tischler und Schreiner: komplexere Projekte, mehr Detailtiefe sowie höhere Erwartungen an Planung und Umsetzung. Das neue Event richtet genau darauf seinen Fokus, unter anderem mit einer Fachführung über das Ausstellungsgelände zu ausgewählten Innovationen und Messehighlights.

Andere „Guided Tours“ führen am Messesamstag und -mittwoch auf direktem Weg zu den Highlights der area30 – für einen komplexen Überblick, wertvolle Einblicke und Inspirationen in kurzer Zeit zu ausgewählten Innovationen und spannenden Produktneuheiten. Startpunkt ist am Catering der innovation area. Die dortige stage ist der etablierte Treffpunkt für Wissen, Inspiration und Austausch über die Zukunft der Küchenbranche.

Experten, Vordenker und Praktiker begeistern von Sonntag bis Mittwoch mit inspirierenden Keynotes, spannenden Diskursen und bodenständigen Panels – von KI, Social Media und Performance Marketing über Handel und Planung bis hin zu neuen Geschäftsmodellen und Zukunftsstrategien. Partner ist die Fachzeitschrift „Möbelkultur“; als Referentinnen und Referenten konnten beispielsweise Designerin Katrin de Louw, Zukunftsforscherin Theresa Schleicher, VDM-Geschäftsführer Jan Kurth und Markus Kamann von der Lehrfabrik Möbelindustrie gewonnen werden.

„MöFa goes Küchenherbst“: area30 setzt auf den Branchennachwuchs

Die area30 richtet den Blick neben Trends und Innovationen auch auf die Zukunft der Branche. Mit „MöFa goes Küchenherbst“ ermöglicht sie Studierenden der Möbelfachschule Köln, aktuelle Entwicklungen hautnah zu erleben, Kontakte zu knüpfen und erste Einblicke in die Berufspraxis zu gewinnen.

Die Initiative von trendfairs bringt die Fachschule bereits seit einigen Jahren zum Küchenherbst nach Ostwestfalen. Neben der area30 besuchen die Studierenden weitere relevante Ausstellungsstandorte der Region. Auch 2026 reisen sie mit einem eigenen Shuttle-Bus nach Löhne. trendfairs organisiert die Exkursion als Non-Profit-Initiative und leistet damit einen aktiven Beitrag zur Nachwuchsförderung.

„Der direkte Einblick in die Praxis gleich zu Beginn des Studiums ist eine besondere Chance“ , betont Sabine Gantzkow, Leiterin der Möbelfachschule. Für die Küchenbranche ist diese Form der Nachwuchsförderung ein wichtiger Baustein für ihre Zukunft.

Long Tuesday: Mehr Zeit für Gespräche und Geschäfte

Mit dem erstmals stattfindenden „Long Tuesday“ verlängert die area30 am Dienstag ihre Öffnungszeit bis 20 Uhr. Der zusätzliche Messeabend schafft Gelegenheit für vertiefende Gespräche, persönliche Begegnungen und entspannte Ordertermine. Für Aussteller entstehen weitere Geschäftschancen, während Fachbesucher den Messetag ohne Zeitdruck ausklingen lassen können. Kulinarische Highlights, Musik und weitere Programmpunkte schaffen eine tolle Atmosphäre und machen den Dienstagabend zu einem besonderen Messeerlebnis. So wird die area30 zum Treffpunkt der Community – für Business, Austausch und gemeinsames Erleben.

Weitere Informationen unter www.area-30.de

Quelle: trendfairs